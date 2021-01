“Archivi Digitali”, viaggio in 3D a Pescopagano grazie al lavoro dei pescopaganesi

Prende forma a Pescopagano il progetto “Archivi Digitali”, voluto dal Comune, che vede come protagonisti alcuni professionisti del posto: il coordinatore del gruppo di lavoro, Francesco Gonnella, l’esperto archivista Andrea Ricciardiello e le collaboratrici senior e junior, Luciana Araneo e Rossella Maraffino. Si tratta di un intervento finalizzato al recupero, attraverso digitalizzazione, del patrimonio archivistico di Pescopagano e alla realizzazione di uno spazio di documentazione virtuale, che, attraverso la catalogazione, la digitalizzazione e la restituzione a video del materiale, mette a disposizione di studenti, studiosi e visitatori materiale tecnico e storico di particolare interesse. Le tecnologie digitali stanno cambiando significativamente i modi di produrre, di conservare la memoria documentaria e, in parallelo, sono in grado di offrire sempre nuove chance per una valorizzazione del patrimonio archivistico più attenta ai bisogni ed alle attese della

popolazione. In quest’ottica, il comune di Pescopagano, ha deciso di promuovere, il complesso ed indispensabile percorso di conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti Pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento.

Un’attenta attività di catalogazione, digitalizzazione e fotoriproduzione degli archivi storici, rappresenta, peraltro, un indispensabile premessa per poter realizzare, di concerto con i Comuni dell’area Valle dell’ofanto- Marmo Platano- Vulture Melfese , una rete integrata di Musei Narranti, luoghi deputati alla “narrazione” del territorio in tutte le sue componenti, anche e soprattutto grazie ad utilizzo mirato delle nuove tecnologie. In questa prima fase, il progetto ha realizzato una prima tranche degli obiettivi, partendo dagli archivi nei quali è “cristallizzata” la memoria storica di Pescopagano, un borgo incuneato nella parte più estrema della Basilicata Nord-Occidentale, strategicamente posizionato a cavallo tra tre Regioni e che per il suo dinamismo culturale ha spesso intercettato in anticipo le traiettorie dello sviluppo economico.

Clicca qui per fare un viaggio in 3D a Pescopagano.