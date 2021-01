COVID-19 – Aggiornamento di Capodanno in Basilicata: 154 nuovi casi e 66 guariti

Sono 154 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. La buona notizia di questo primo giorno del 2021 è che non ci sono decessi. Inoltre, cinque persone sono state dimesse dagli ospedali di Potenza e Matera, con i ricoverati che scendono a 88. I tamponi processati nell’ultimo giorno sono 965. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 88 – Cinque ricoverati in meno rispetto a ieri. Al “San Carlo” di Potenza 37 nelle malattie infettive, 24 in pneumologia, 5 in medicina d’urgenza e 1 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” 9 nelle malattie infettive, 8 in pneumologia, 4 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO IN BASILICATA – 5 Avigliano, 5 Bella, 5 Brienza, 1 Calvello, 1 Castelgrande, 1 Filiano, 2 Francavilla in Sinni (n. 1 domiciliato a Terranova di Pollino), 3 Genzano di Lucania, 1 Ginestra, 2 Grassano, 3 Lauria, 10 Lavello, 11 Matera (n. 1 domiciliato Nova Siri), 6 Melfi, 4 Moliterno, 1 Montalbano Jonico, 1 Montemurro, 1 Montescaglioso, 2 Nova Siri, 4 Oppido Lucano, 21 Picerno (n. 1 domicilato a Tito), 1 Pietragalla, 3 Pignola, 1 Pisticci, 1 Pomarico, 24 Potenza (n. 1 domiciliato a Calvello, n. 1 domiciliato a Tito), 1 Rionero in Vulture, 4 Ruoti, 4 Ruvo del Monte, 2 San Fele, 1 Sarconi, 1 Senise, 1 Stigliano, 4 Terranova di Pollino, 1 Tito (domiciliato a Picerno), 1 Tricarico, 1 Vaglio di Basilicata, 12 Venosa, 1 Vietri di Potenza;

I GUARITI SONO 66 – 14 Avigliano, 1 Barile (domiciliato a Melfi), 1 Brienza, 1 Castelsaraceno, 1 Ferrandina, 1 Grassano, 22 Lauria, 3 Matera, 10 Melfi, 2 Pignola, 1 Potenza (domiciliato in Campania), 6 Rionero in Vulture, 2 Ripacandida, 1 San Fele;

Gli attuali casi in Basilicata sono 5.949. do cio 5.861 in isolamento domiciliare. I deceduti 249 e i guariti 4.456.

Claudio Buono