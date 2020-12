Servizio Civile, in Basilicata possibilità per 332 giovani. Domande fino all’8 febbraio 2021

E’ attivo il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti di servizio civile universale in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativi a 601 programmi. In totale in Basilicata avranno la possibilità di svolgere il Servizio Civile, nel 2021, 332 giovani. Di questi, 139 posti di 12 progetti del programma del CSV Basilicata in numerosi Comuni della Basilicata, e gli altri 193 riguardano tre progetti realizzati dal Comune di Policoro, che rientrano però in un altro intervento di ‘Garanzia Giovani’. Il Servizio Civile è riservato ai giovani tra i 18 e 28 anni. Si potranno presentare le domande fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.

REQUISITI PER CANDIDARSI AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Un’età compresa tra 18 e 28 anni (alla data di presentazione della domanda);

Possedere la cittadinanza italiana, comunitaria o avere regolare permesso di soggiorno;

Non aver già prestato il Servizio Civile o averlo iniziato e poi interrotto;

Non aver riportato condanne;

Non appartenere a forze di Polizia e Corpi Armati.

Tutte le info per presentare la domanda sono disponibili sul sito del CSV Basilicata cliccando qui. Per quanto riguarda i progetti del Comune di Policoro, le informazioni sono disponibili sul sito www.policoro.gov.it.

Il CSV rende noto che per ulteriori informazioni, l’orientamento e l’accompagnamento alla compilazione della domanda, puoi contattare contattare lo Sportello informativo del CSV Basilicata, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il mercoledì e il giovedì dalle 16:00 alle 19.00. Tel: 0971.274477 (per la provincia di Potenza) – 0835.346167 (per la provincia di Matera). Mail: serviziocivileuniversale@csvbasilicata.it. Nel periodo delle festività natalizie, dal 23 al 6 gennaio, sarà possibile richiedere informazioni esclusivamente utilizzando l’indirizzo mail, indicando i propri recapiti per essere ricontattati il prima possibile. A partire dal 7 gennaio, torneranno in funzione gli sportelli informativi e le linee telefoniche.

Claudio Buono