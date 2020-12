AGGIORNAMENTO – Coronavirus in Basilicata: nelle ultime 24 ore 145 nuovi casi, 90 guariti e 1 decesso

Aumentano i tamponi, aumentano i casi di positività al Covid-19 in Basilicata. Sono 145 i lucani risultati positivi al virus, tra i 1.354 tamponi processati nelle ultime 24 ore. 90 i guariti, 1 persona deceduta. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI SONO 93 – Al “San Carlo” di Potenza 36 nelle malattie infettive, 27 in pneumologia, 7 in medicina d’urgenza e 1 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 9 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia, 4 in terapia intensiva;

145 I NUOVI CASI TRA I LUCANI – 8 Avigliano (n. 1 domiciliato a Pietragalla), 13 Baragiano, 2 Bella, 1 Bernalda, 6 Brienza, 1 Ferrandina, 3 Lagonegro, 3 Lauria, 10 Lavello, 2 Maratea, 1 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 8 Matera, 1 Melfi, 2 Miglionico, 1 Moliterno (domiciliato a Viareggio), 3 Montalbano Jonico, 6 Muro Lucano, 1 Nova Siri, 6 Oppido Lucano, 10 Picerno, 7 Pignola, 3 Pisticci, 2 Policoro, 1 Pomarico, 20 Potenza, 2 Rotondella, 4 Scanzano Jonico, 2 Spinoso, 5 Stigliano (n. 1 domiciliato a Milano), 1 Terranova di Pollino, 3 Tito, 1 Vaglio di Basilicata, 3 Venosa, 2 Vietri di Potenza. Non residenti ma domiciliati in Basilicata: 1 a Brienza e 1 a Ferrandina;

I GUARITI SONO 90 – 7 Avigliano, 1 Ferrandina, 1 Genzano di Lucania, 1 Irsina, 4 Lagonegro, 17 Lauria, 12 Lavello, 1 Maratea, 3 Marsico Nuovo, 7 Matera, 10 Melfi, 2 Montemilone, 10 Palazzo San Gervasio, 1 Paterno, 1 Pomarico, 2 Potenza, 3 Rivello, 1 Rotonda, 1 Sant’Arcangelo, 2 Sasso di Castalda, 2 Venosa. Guarito un campano domiciliato a Lauria;

Un decesso nell’ultimo giorno, una persona di Ruoti;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 5.861, di cui 5.768 in isolamento domiciliare. I deceduti con e per Covid-19 sono 249, i guariti residenti 4.390.

Claudio Buono