In Basilicata in arrivo 5mila dosi di vaccino anti-Covid

Dopo le prime 105 dosi arrivate all’alba del 27 dicembre e somministrate nella tarda mattinata dello stesso giorno, sono in arrivo in Basilicata altre 5mila dosi del vaccino Pfizer-Biontech. In questa prima fase di vaccinazione, in Basilicata arriveranno circa 20mila dosi del vaccino. Le prime 5mila, dopo le 105 del 27 dicembre scorso, dovrebbero arrivare tra oggi e domani. L’arrivo era previsto per oggi in tutte le regioni. Ma non è escluso il ritardo di un giorno. Infatti, il carico di 470mila dosi destinato all’Italia è rimasto bloccato ieri in Belgio a causa del maltempo, in particolare per una ondata di neve. In Basilicata arriveranno via terra e verranno suddivisi in cinque punti di somministrazione: mille a testa per il ‘San Carlo’ di Potenza, il ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, il ‘Crob’ di Rionero in Vulture, e agli ospedali di Chiaromonte e Venosa. I primi operatori sanitari che sono stati sottoposti al vaccino, per il momento, stanno tutti bene e nessuno di loro avrebbe accusato eventuali reazioni. In Basilicata si spera di poter continuare la somministrazione dei vaccini già tra oggi e domani. Tutto è legato all’arrivo delle dosi dal Belgio.

Claudio Buono