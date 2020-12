AGGIORNAMENTO COVID-19. In Basilicata 7 decessi in un giorno, 109 nuovi casi e 61 guariti

109 nuovi casi tra i lucani, 7 deceduti e 61 guariti. E’ questo l’aggiornamento odierno relativamente all’emergenza da Covid-19 in Basilicata. Nell’ultimo giorno sono stati processati 1.326 tamponi. Ecco il dettaglio.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA I LUCANI – 8 Avigliano (n. 1 domiciliato a Tolve), 1 Banzi, 1 Bernalda, 2 Castelgrande, 1 Filiano, 2 Francavilla in Sinni, 4 Grassano, 2 Lauria, 16 Lavello, 1 Maratea, 6 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Viggiano), 1 Maschito, 11 Matera, 1 Miglionico, 2 Montalbano Jonico, 1 Montemurro, 1 Muro Lucano, 1 Pescopagano, 2 Picerno, 1 Pignola, 3 Pisticci, 2 Pomarico, 21 Potenza (n. 1 domiciliato a Picerno), 2 Rionero in Vulture, 1 Rivello, 1 Salandra, 1 Scanzano Jonico, 1 Tito (domiciliato a Pignola), 1 Tolve, 5 Venosa (n. 1 domiciliato a Lavello), 5 Vietri di Potenza, 1 Viggiano. Non residenti ma domiciliati in Basilicata: 5 (2 laziali, 1 lombardo, 1 trentino e 1 georgiano);

I GUARITI NELLE ULTIME 24 ORE SONO 61 – 7 Avigliano, 7 Barile, 1 Bernalda, 1 Castelsaraceno, 1 Forenza, 1 Genzano di Lucania, 1 Grassano, 1 Grottole, 3 Lagonegro, 5 Lauria, 3 Lavello, 2 Marsico Nuovo, 2 Marsicovetere, 2 Matera, 5 Melfi, 2 Moliterno, 1 Montemurro, 1 Montescaglioso, 1 Nemoli, 1 Potenza, 2 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 1 Sant’Arcangelo, 1 Spinoso, 1 Terranova del Pollino, 2 Tolve, 2 Tramutola, 1 Venosa, 1 Viggiano. Guariti anche 3 domiciliati in Basilicata ma non residenti (1 calabrese e 2 laziali);

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 93 – Al “San Carlo” 35 nelle malattie infettive, 28 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza e 1 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 3 in terapia intensiva, 8 in pneumologia e 10 nelle malattie infettive;

IN UN GIORNO 7 DECESSI che riguardano persone di Filiano, Lavello, Matera, Potenza (2) e Venosa;

Con quest’ultimo aggiornamento, gli attuali positivi positivi in Basilicata sono 5.806, di cui 5.713 in isolamento domiciliare. 248 i decessi con e per Covid-19, 4.301 i guariti.

