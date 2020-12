Covid-19, controlli nel Potentino: nell’ultimo mese 294 persone sanzionate dalle Forze dell’Ordine

Sono state oltre 15mila le persone controllate dalle Forze dell’Ordine su tutto il territorio del Potentino nell’ultimo mese, con i controlli che sono stati intensificati per i vari decreti che hanno classificato la regione prima arancione, poi gialla, e poi nuovamente arancione e rossa in base al ‘Decreto Natale’. Dei 15mila e più nella provincia di Potenza, sono stati 294 i cittadini sanzionati con sanzioni che vanno dai 400 ai 1.000 euro per inosservanza delle misure previste dai vari DPCM. Inoltre, le Forze dell’Ordine -sempre sul territorio del Potentino, hanno controllato oltre 5.000 attività commerciali. In 3 casi sono stati emessi provvedimenti di chiusura per inosservanze varie e 6 sanzioni. Tutto sommato, visto l’alto numero di persone controllate e delle attività commerciale, nulla di allarmante e regole rispettate in quasi la totalità dei casi.

redazione