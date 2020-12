AGGIORNAMENTO Covid-19 in Basilicata. 23 nuovi casi (151 tamponi) e 19 guariti

S0no 23 i nuovi casi di contagio tra i lucani, rispetto a pochissimi tamponi processati nel giorno di Natale, 151. Un decesso nell’ultimo giorno, che riguarda una persona non residente in Basilicata, mentre i ricoverati sono 96 (due in più di ieri, quando erano 94) e i guariti lucani sono 19. Ecco il dettaglio

I RICOVERATI SONO 96 – Al “San Carlo” di Potenza nelle Malattie Infettive 33, Pneumologia 31, Medicina d’Urgenza 9 e Terapia Intensiva 3. Al “Madonna delle Grazie” di Matera nelle Malattie Infettive 8, in Pneumologia 8, in Terapia Intensiva 4;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA I LUCANI – 1 Corleto Perticara, 5 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 1 Matera, 1 Melfi, 1 Miglionico, 1 Paterno, 6 Pescopagano, 1 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 San Chirico Raparo, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Savoia di Lucania (domiciliato ad Acerenza), 1 Venosa;

I LUCANI GUARITI SONO 19 – 2 Anzi, 9 Calvello, 2 Laurenzana, 1 Oliveto Lucano, 4 Policoro, 1 Potenza. Guarito anche un calabrese domiciliato in Basilicata.

Gli attuali casi di positività in Basilicata sono 5.780, di cui 5.684 in isolamento domiciliare, 96 ricoverati. I deceduti 235, i guariti residenti 4.139.

Claudio Buono