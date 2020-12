Cane ferito vaga tra le auto sul raccordo Sicignano-Potenza. Salvato dagli agenti della Polizia Stradale

Gli agenti della Polizia Stradale di Potenza, nella serata di mercoledì, hanno salvato un cane ferito che vagava tra le auto sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nei pressi dello svincolo di Potenza Est. A seguito di alcune segnalazioni alla sala operativa, prontamente una pattuglia ha raggiunto l’area in un tratto di strada curvilineo. Gli agenti hanno notato un cane di taglia media, ferito e sanguinante, ma per fortuna ancora in vita. Nel rallentare il traffico, sono riusciti a mettere in salvo il cane anche con l’aiuto di un veterinario. Successivamente, personale della ditta “Eco” lo ha prelevato per le cure del caso.

Claudio Buono