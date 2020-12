“L’autobus, l’amico di Babbo Natale”. A Picerno Autolinee Caivano coinvolge i bambini con un contest e premia il piccolo Alessandro

Come ogni anno, l’azienda Autolinee Caivano di Picerno non fa mancare il suo affetto e le sue iniziative a favore dei più piccoli della comunità picernese. In occasione del Natale, in questo periodo l’azienda ha messo in campo l’iniziativa denominata “L’autobus, l’amico di Babbo Natale”. L’iniziativa ha visto i più piccoli della Scuola dell’Infanzia protagonisti. Ieri, alla salita sul bus, hanno imbucato in una apposita cassettina postale un disegno realizzato a casa in questo periodo. Disegno riguardante il periodo natalizio. Disegni che poi sono stati sottoposti al vaglio di Babbo Natale, che ha scelto questo in pagina, realizzato da Alessandro Marino.

“Come azienda, proviamo sempre a regalare un sorriso ai bambini ed a creare la giusta atmosfera natalizia, specie in questo periodo di pandemia. Con questa iniziativa, questa atmosfera è stata la protagonista per i piccoli viaggiatori sui nostri bus, che si sono divertiti in questi giorni. Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa per non far perdere lo spirito natalizio e far credere per sempre, ai bambini, nella magia del Natale, e regalare loro un sorriso”, ha sottolineato Antonio Caivano, rappresentante di Autolinee Caivano.

All’iniziativa di Caivano, se n’è aggiunta un’altra in collaborazione con la Società AZ Picerno. Infatti, con Roberto Franzese (team manager della Società), l’azienda ha consegnato anche una maglietta della squadra picernese al bambino che ha realizzato il disegno scelto da Babbo Natale, vale a dire il piccolo Alessandro Marino, che ha ricevuto una gradita visita a casa, con tanto di autografi di tutti i calciatori sulla maglietta.

Claudio Buono