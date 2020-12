Covid-19 in Basilicata, l’aggiornamento del 22 dicembre: 4 decessi, 68 nuovi casi e 96 guarigioni

Sono 68 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.587 tamponi processati nell’ultimo giorno. Risultano esserci 4 deceduti nell’ultimo giorno, mentre i guariti sono 96.

I RICOVERATI SONO 101 – Al San Carlo di Potenza 35 nelle malattie infettive, 27 in pneumologia, 7 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al Madonna delle Grazie di Matera 15 nelle malattie infettive, 4 in terapia intensiva e 9 in pneumologia;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 1 Abriola, 1 Anzi, 3 Avigliano, 1 Barile, 1 Forenza, 1 Francavilla in Sinni, 2 Genzano di Lucania, 1 Ginestra, 1 Irsina, 3 Laurìa, 11 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa), 1 Marsicovetere, 1 Matera, 2 Melfi, 1 Muro Lucano, 2 Paterno, 4 Pignola, 2 Pisticci, 1 Pomarico, 12 Potenza (n. 2 domiciliati ad Irsina), 2 Rapone (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 3 Rionero in Vulture, 1 Roccanova, 1 Salandra, 1 Sasso di Castalda (domiciliato a Potenza), 4 Tito, 2 Tricarico, 1 Venosa, 1 Viggiano. Da aggiungere i non residenti ed in isolamento in Basilicata: 1 emiliano in isolamento ad Avigliano, 1 nigeriano in isolamento a Matera;

I GUARITI SONO 96 – 2 Atella, 3 Avigliano, 1 Balvano, 1 Baragiano, 6 Barile, 2 Cancellara, 1 Forenza, 2 Genzano di Lucania, 1 Grottole, 1 Irsina, 2 Laurìa, 30 Lavello, 19 Matera, 1 Melfi, 1 Montemurro, 2 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno, 6 Policoro, 1 Potenza, 1 Rapolla, 1 Rionero in Vulture (domiciliato a Potenza), 1 Valsinni, 8 Venosa, 1 Viggianello;

4 LE PERSONE DECEDUTE nell’ultimo giorno, di Castelgrande, Lavello, Matera e Tito

Gli attuali positivi in Basilicata sono 5.756, di cui 5.655 in isolamento domiciliare. I deceduti 224, i guariti 3.838.

Claudio Buono