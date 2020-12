Noleggio a lungo termine auto per privati: costi e vantaggi 

Il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione che consente ad aziende, professionisti con partita IVA, ma anche agli utenti privati di avere a disposizione un’auto da usare quotidianamente e per un lungo periodo, senza dover sottoporsi agli stress ma soprattutto alle spese legate all’acquisto di un nuovo veicolo. Comprare un nuovo mezzo a quattro ruote, sia esso nuovo di zecca o di seconda mano, è sempre problematico e richiede impegno. Bisognerà affrontare un esborso iniziale non da poco, e sbrigare pratiche come quella dell’assicurazione, del pagamento del bollo, della revisione biennale, per non parlare della manutenzione ordinaria, e nei casi più sfortunati, straordinaria. La domanda da porsi è: vale ancora la pena acquistare un’auto? La risposta ovviamente non può essere univoca, ma considerando il periodo in cui viviamo, contraddistinto da ristrettezze economiche, investire i propri averi e il proprio tempo per comprare un oggetto che tenderà a svalutarsi velocemente, forse non è la scelta migliore.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Il noleggio lungo termine low cost per privati è per molti un’opzione sconosciuta e per questo spesso non viene neppure presa in considerazione quando si ha in mente di procurarsi un mezzo a quattro ruote. L’idea è che si tratti di una soluzione adatta e pensata soltanto per le partite IVA o per le aziende, ma non è assolutamente così. Anche il privato può approfittare di questa alternativa per limitare i costi connessi all’uso e al mantenimento dell’auto, avendo comunque a disposizione un mezzo da usare allo stesso modo di uno di proprietà.

I vantaggi

Il noleggio a lungo termine permette in primis di risparmiare sull’acquisto, evitando l’esborso di una caparra, spesso piuttosto elevato. Per il resto, la tariffa mensile del noleggio risulta essere più bassa della rata dell’auto acquistata tramite finanziamento. Quest’ultima inoltre non varia nel tempo e offrirà la possibilità di sapere con certezza quali saranno le spese per i mesi a venire.

Un secondo aspetto al quale non di rado non viene data la giusta importanza riguarda la perdita di valore del veicolo dopo l’acquisto. Optando per un noleggio a lungo termine non ci sarà da preoccuparsi della svalutazione dell’auto e anzi, si avrà la possibilità di optare per un upgrade al momento del rinnovo, con la scelta di un veicolo più recente, quindi attrezzato di tutte le tecnologie più avanzate.

Infine, ricollegandoci alla scelta del veicolo, a parità di spesa mensile tra la tariffa del noleggio e una ipotetica rata mensile, si avrà la possibilità di optare per un’auto con caratteristiche superiori rispetto a quella che si sarebbe acquistata. Le possibilità di scelta sono innumerevoli. Si va dalla più classica city car, adatta per un utilizzo urbano, alla familiare, alle auto elettriche o ibride, ideali per limitare i consumi e l’impatto sull’ambiente, senza dimenticarci dei motocicli.

Funzionamento

La formula di questa tipologia di noleggio prevede il pagamento di una quota mensile fissa, una sorta di abbonamento che determina la possibilità di utilizzare il veicolo, senza dover pensare a tutti gli altri aspetti accessori. La durata del contratto va di solito da un minimo di due anni a un massimo di cinque con canone che varia in base a utilizzo, chilometraggio, condizioni di parcheggio ecc. Di norma l’unica spesa esclusa dal contratto riguarda il rifornimento di benzina.

Cosa include?

Ecco quali sono i servizi inclusi nella quota mensile del noleggio, che nel caso di acquisto di auto sono invece a carico del proprietario. Si parte prima di tutto col bollo e l’assicurazione; quest’ultima molto spesso prevede una copertura totale con polizza kasko. Stesso discorso per tutti gli aspetti inerenti la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che il cambio gomme. Addio stress per tagliando e revisione. Infine, molto spesso è previsto anche il soccorso stradale.