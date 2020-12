Censimento Istat. La Basilicata in un anno perde quasi 10mila residenti

Continuano a calare i residenti in Basilicata, così come in Italia. Lo si evince dall’ultimo censimento permanente della popolazione effettuato dall’Istat. In Italia nel 2019, a fine anno, la popolazione censita in Italia ammonta a 59.641.488 residenti. Un calo di circa 175mila persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari a -0,3%. Un dato che risulta sostanzialmente stabile nel confronto con il 2011 (anno dell’ultimo censimento di tipo tradizionale), quando si contarono 59.433.744 residenti (+0,3%, per un totale di +207.744 individui).

La situazione in Basilicata, una delle regioni più piccole d’Italia, ci dice che in un anno sono 9.615 i residenti in meno. Infatti, al 1° gennaio 2019 i residenti erano 562.869, a fine anno 2019 risultavano essere 553.254. Dal 2001 al 2009, in generale i residenti diminuiscono nell’Italia Meridionale e nelle Isole (-1,9% e -2,3%), e aumentano nell’Italia Centrale (+2%) e in entrambe le ripartizioni del Nord. Sempre secondo l’Istat, l’età media degli italiani si è innalzata nel 2019 di due anni rispetto al 2011: da 43 a 45 anni. E’ cresciuto anche l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra gli over 65 anni e gli under 15, fino al 180%.

redazione