AGGIORNAMENTO – Coronavirus in Basilicata: nell’ultimo giorno 108 guariti, 73 nuovi casi e 2 decessi

Sono 73 i nuovi casi di contagio in Basilicata registrati nelle ultime 24 ore. 108 i lucani guariti e nessun decesso nell’ultimo giorno. I tamponi processati in quest’ultima giornata sono stati 1.322. Due le persone decedute: 1 di Matera e 1 di Lauria. Di seguito il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 109 – Al ‘San Carlo’ di Potenza 36 nelle malattie infettive, 24 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza e 5 in terapia intensiva. Al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 19 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 5 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 3 Avigliano, 2 Brienza, 1 Francavilla in Sinni, 2 Genzano di Lucania, 1 Lagonegro, 2 Latronico, 2 Lauria, 2 Lavello, 5 Marsicovetere, 5 Matera, 6 Melfi, 2 Miglionico, 3 Muro Lucano, 2 Nemoli, 2 Nova Siri, 2 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno (n. 1 domiciliato a Marsicovetere), 1 Pietragalla, 4 Pomarico, 8 Potenza, 1 Roccanova, 1 Ruoti, 2 Salandra, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Sant’Arcangelo, 2 Sarconi, 1 Scanzano Jonico, 2 Stigliano, 1 Tito, 2 Tramutola, 2 Venosa;

I GUARITI LUCANI SONO 108 – 8 Avigliano, 2 Corleto Perticara, 11 Laurìa, 45 Lavello, 1 Maratea, 1 Marsico Nuovo, 15 Melfi, 1 Moliterno, 3 Paterno, 8 Policoro, 1 Rotonda, 1 San Fele, 1 Satriano di Lucania, 1 Spinoso, 1 Tramutola, 3 Valsinni, 1 Viggianello, 4 Viggiano. Inoltre, sono guarite altre 2 persone domiciliate a Potenza e Policoro

Gli attuali casi di contagio in Basilicata scendono a 5.855. Di questi, 5.746 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sono 215, i guariti 3.563.

