Nel Potentino. Pubblica foto di una pistola su Facebook con frase di minaccia: Digos perquisisce casa di un 39enne che viene denunciato

Nel pomeriggio odierno, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, personale della Digos di Potenza ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di un uomo di 39 anni, domiciliato a Corleto Perticara, che tramite il proprio account Facebook il 9 ottobre 2020 postava, in modalità pubblica, ovvero visibile a tutti, la foto di una pistola semiautomatica, marca Beretta, adiacente ad un notebook sul quale poggiava un caricatore e delle cartucce. Immagine accompagnata dalla frase “Oggi ci dedichiamo alle pulizie autunnali con la gente che gira ora fa comodo pulire bene….. A buon intenditore poche parole”. L’uomo, che non risulta legato ad organizzazioni politiche, è indagato per minaccia aggravata. L’indagine, frutto di mirati approfondimenti tecnico-informatici, è strettamente collegata a mirati monitoraggi di web-monitoring dei social disposti dal Questore di Potenza in relazione alle paventate iniziative contestative collegate all’attuale contingenza socio-economica determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.