Eseguito con successo all’Ospedale di Villa d’Agri un delicato intervento chirurgico su una paziente 49enne

Eseguito a Villa d’Agri un nuovo delicato intervento chirurgico su una paziente di 49 anni proveniente dalla Provincia di Salerno, con “occlusione gastrica da voluminosa ernia iatale e migrazione pressoché completa dello stomaco in cavità toracica”. L’intervento è stato eseguito dall’equipe composta dal Dott. Nicola Perrotta, Direttore della UO di Chirurgia Generale, con la Dott.ssa Marta Celiento ed il Dott. Marco Scorzelli, in collaborazione con il Dott. Alfredo Filippone della UO di Anestesia e Rianimazione diretta dal Dott. Nicola Scaccuto. “Siamo stati contattati da un importante Centro di Endoscopia Digestiva extra-regionale – afferma lo stesso Perrotta – per le esigenze di trattamento di una paziente che negli ultimi mesi aveva trascurato il progressivo peggioramento della propria ernia iatale. Dopo una rapida fase di valutazione diagnostica, abbiamo considerato la fattibilità di un approccio chirurgico mini-invasivo, un intervento intratoracico per larga parte, quindi, condotto dall’addome con strumentazione laparoscopica, attraverso la stessa breccia diaframmatica da riparare”.

Il decorso post-operatorio è stato regolare e la paziente è stata dimessa nella quarta giornata post-operatoria, dopo un controllo radiologico che ha confermato la ottima riuscita dell’intervento e la ripresa dello stato di salute della paziente. “L’esperienza maturata negli anni grazie all’importante ‘palestra’ della Chirurgia Laparoscopica dell’Obesità – ha concluso il Dott. Perrotta – consente al Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri di essere un riferimento riconosciuto in ambito extra regionale anche per il trattamento delle patologie benigne e maligne dello stomaco e del giunto gastro-esofageo (acalasia, ernia iatale etc.), sempre più frequenti nella nostra attività”.