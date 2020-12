Console per videogiochi: trend di vendite positivo per la Nintendo Switch

Il 2020 è stato un anno sicuramente positivo per quello che riguarda la vendita di console e videogiochi. Si tratta di dati che non sorprendono, considerando anche che l’emergenza sanitaria ha portato a trascorrere molto più tempo tra le mura domestiche.

Ebbene, in un mercato così agguerrito come quello del gaming, c’è una console che si è riuscita a distinguere raggiungendo un trend di vendite davvero invidiabile. Stiamo parlando della Nintendo Switch, console che, dalla sua uscita sul mercato, ha raggiungo quasi 70 milioni di pezzi venduti e che, soprattutto, continua ad aumentare le vendite e a confermare il suo successo mese dopo mese.

Si tratta di un traguardo importante, frutto di una strategia ben precisa, in cui alla volontà di sfruttare al massimo le ultime tecnologie disponibili si aggiunge quella di voler regalare a ogni gamer un’esperienza videoludica di livello, ricca di divertimento.

Per scoprire nel dettaglio tutte le potenzialità di una delle console del momento, è possibile consultare anche approfondimenti sul web, come per esempio la guida sulla nintendo switch proposta dal portale Convenienza.com, che si impegna per offrire agli utenti una panoramica esaustiva, per assicurare loro di fare una scelta pienamente consapevole in fase d’acquisto.

Nintendo Switch: un’esperienza di gaming da sfruttare ovunque

In inglese, il verbo “to Switch” significa “passare” o “scambiare”. Il nome scelto da Nintendo per la sua ultima console è evocativo ed emblematico, quindi, in quanto ne sottolinea la sua caratteristica più distintiva.

La Nintendo Switch è infatti stata dotata di estrema versatilità in fase di realizzazione, affinché possa essere, all’occorrenza, una console fissa oppure portatile: le singole componenti del prodotto possono addirittura essere assemblate optando per configurazioni differenti, a seconda delle esigenze di gioco di ogni singolo utente.

Per quello che riguarda le altre caratteristiche, è bene ricordare come la Nintendo Switch sia una console ultra-compatta, dotata di touch screen capacitivo da 6,2 pollici a cui agganciare il joy-com: si tratta del pad proprietario Nintendo, diviso in due diverse componenti.

La console Switch è poi dotata di pulsanti di accensione e volume, di presa audio ed altoparlanti, di un sensore di luminosità interno ed ovviamente di una slot in cui inserire le singole schede di gioco.

Le diverse modalità di gioco della Nintendo Switch

Come detto, la caratteristica principale della Nintendo Switch è legata alla possibilità di passare da console portatile a console fissa in modo pratico e immediato.

Nello specifico, la console può essere agganciata ai joy-con ed essere utilizzata in movimento senza bisogno di corrente, così come può essere poggiata su un tavolo ed essere utilizzata in maniera non troppo dissimile da un tablet.

È sufficiente inserire la console nell’apposita base Switch per potersi collegare (tramite cavo HDMI) ad un televisore e giocare su un grande schermo.

In questo caso, chiunque lo volesse potrà inserire il joy-con all’interno di un’impugnatura specifica in linea, per forma e dimensioni, con tanti altri pad attualmente presenti sul mercato.

Idee regalo: ecco i giochi più richiesti per la Nintendo Switch

Come tutte le console, anche Nintendo Switch deve buona parte del suo successo ad un parco titoli che non teme confronti.

Tra i tanti, uno dei giochi più richiesti attualmente è Super Mario Odyssey, un platform datato 2017 che ha ottenuto valutazioni eccellenti dai principali addetti ai lavori del settore.

Se si parla di giochi universalmente apprezzati dai gamer è poi doveroso citare anche The Legend of Zelda: Breath Of The Wild, ultimo capitolo di una saga ventennale, che ha riscosso sempre enorme successo. Nel nuovo capitolo il protagonista Link si muove all’interno di un open world praticamente sconfinato, tutto da scoprire.

A questi titoli di punta si affianca ovviamente una proposta articolata e variegata, in grado di soddisfare le preferenze di ogni gamer.