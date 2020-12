Basilicata, positivi in aumento: sono 168 nelle ultime 24 ore. 127 i guariti, 5 deceduti

Sono in aumento i positivi in Basilicata, stando all’ultimo aggiornamento reso noto dalla Task Force della Regione. Sono 168 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.384 tamponi processati nella giornata di ieri. I guariti nell’ultimo giorno sono 127, mentre i deceduti sono 4. Scende a 106 il numero dei ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera. Di questi, 10 sono in terapia intensiva, 5 al ‘San Carlo’ e 5 al ‘Madonna delle Grazie’.

5 DECESSI NELL’ULTIMO GIORNO – Non ce l’hanno fatta cinque persone residenti ad Avigliano, Nemoli, Potenza (2, di cui 1 campano domiciliato nel capoluogo), e 1 di Trivigno. 213 ad oggi i deceduti residenti;

I NUOVI POSITIVI SONO 168 – 1 Acerenza, 5 Avigliano, 1 Baragiano, 2 Bella, 1 Bernalda, 1 Brienza, 1 Brindisi di Montagna, 1 Castelmezzano, 1 Episcopia, 6 Ferrandina, 1 Filiano, 3 Grassano, 3 Irsina, 2 Lagonegro, 1 Latronico, 7 Lauria, 1 Lavello, 8 Matera, 4 Melfi, 6 Miglionico, 2 Moliterno, 1 Montalbano Jonico, 1 Montescaglioso, 1 Muro Lucano, 2 Nemoli, 1 Nova Siri, 1 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno, 2 Pietrapertosa, 5 Pignola, 2 Pisticci, 1 Policoro, 60 Potenza, 1 Rapolla, 2 Rapone, 2 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 1 Rivello, 1 Ruoti, 1 Salandra, 1 San Chirico Nuovo, 2 San Mauro Forte, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Sant’Arcangelo, 1 Satriano di Lucania, 1 Scanzano Jonico, 1 Senise, 1 Spinoso, 9 Stigliano, 1 Tito, 1 Tramutola, 1 Tursi, 1 Vaglio Basilicata;

I GUARITI SONO 127, MOLTI DEI QUALI GIA’ UFFICIALIZZATI DAI SINDACI NEI GIORNI SCORSI – 7 Abriola, 1 Albano di Lucania, 3 Anzi, 5 Atella, 3 Avigliano, 2 Bella, 1 Bernalda, 22 Calvello, 3 Ginestra, 1 Lagonegro, 2 Laurenzana, 6 Lauria, 3 Lavello, 3 Maschito, 1 Matera, 12 Melfi, 3 Moliterno, 1 Montemilone, 1 Nova Siri, 4 Palazzo San Gervasio, 6 Paterno, 4 Pignola, 3 Policoro, 4 Potenza, 1 Rapolla, 6 Rionero in Vulture, 1 Rotonda, 1 Tito, 6 Venosa, 10 Vietri di Potenza, 1 Viggiano.

I casi attuali di positività in Basilicata sono 5.891, di cui 5.785 in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.455.

Claudio Buono