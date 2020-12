Esco in Basilicata: far scoprire la Basilicata ai lucani. Pubblicato il calendario delle escursioni di gruppo del 2021

E’ stata pubblicata la seconda edizione di “Esco in Basilicata”, il calendario di escursioni di gruppo in programma nel 2021 organizzato da guide ufficiali del Parco Nazionale Appennino Lucano e da Ivy Tour Basilicata. Le escursioni sono sempre confermate e si può partecipare anche singolarmente oltre che abbonarsi a tutte le uscite. “Da Gennaio a Dicembre – ha detto Rocco Perrone, una delle guide escursionistiche – accompagneremo i nostri ospiti a camminare nei boschi selvaggi, sulle cime delle montagne più alte dell’Appennino Lucano, dentro profondi canyon tra le Cascate di Savoia, sopra un metro di neve, di notte con la Luna Piena, sulle rocce della meravigliosa Costa di Maratea, nel giardino più bello d’Italia tra i secolari Pini Loricati del Parco del Pollino, nella faggeta vetusta patrimonio UNESCO di Cozzo Ferriero, nel panorama lunare dei calanchi e Craco Vecchia, sulle cime di Monte Sirino e Monte Alpi”.

Gli altri itinerari sono tutti i Basilicata e ci sono percorsi anche meno noti come l’escursione sui crinali che circondano l’altopiano di Campo di Venere, a Sant’Angelo le Fratte, dove a distanza di pochi minuti si osserverà il sole che tramonta a ovest, e la Luna Piena che sorge a est. Ad Aprile invece ci si sposta nel Parco del Vulture tra i laghi di Monticchio per andare a spiare la Bramea. Il 12 Giugno invece, covid permettendo, c’è l’appuntamento imperdibile con gli abitanti di Rotonda per prendere parte al loro meraviglioso rito arboreo con la manovra della Pitu. “L’obiettivo del calendario – ha detto Emanuele Sileo, altra guida escursionistica – è far scoprire la Basilicata ai lucani. Troppo spesso ignoriamo i magnifici posti a grande valenza naturalistica che abbiamo anche a pochi chilometri di distanza da casa nostra. Aumentare la consapevolezza di quello che abbiamo ci può aiutare anche a preservare meglio queste immense ricchezze naturali”.

Maggiori informazioni disponibili cliccando qui.