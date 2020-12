COVID-19 – In Basilicata oltre 200 guariti e 95 nuovi casi di contagio. In calo il numero dei ricoverati

In aumento i tamponi, così come i positivi. Sono 95 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero di tamponi più alto. Nell’ultimo giorno 1.405 quelli molecolari processati in laboratorio. Di questi, 1.298 negativi e 107 positivi, ma solo 95 riguardano i lucani, altri 12 sono di residenti in altre regioni. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, mentre è in discesa il numero delle persone ricoverate: ieri erano 117, oggi sono 109. 8 ricoveri in meno in un giorno. Dei 109 ricoverati, 11 sono in terapia intensiva: 5 al ‘San Carlo’ di Potenza e 6 al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera. Un dato importanti arriva dai guariti. Nell’ultimo giorno 216 persone hanno vinto la battaglia contro il Covid-19. E’ un numero che fa ben sperare. Salgono a 169.810 i tamponi processati in Basilicata dall’inizio dell’emergenza sanitaria: di questi, 158.089 negativi. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI SONO IN CALO – Al “San Carlo” di Potenza 35 nelle malattie infettive, 25 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza e 5 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 20 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 6 terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 2 Abriola, 2 Atella, 13 Avigliano, 2 Bernalda, 2 Ferrandina, 2 Lagonegro, 3 Lauria, 7 Lavello, 2 Maratea, 1 Marsicovetere, 1 Maschito, 5 Matera, 5 Melfi, 3 Montalbano Jonico, 4 Muro Lucano, 1 Nemoli, 7 Nova Siri, 3 Pisticci, 19 Potenza, 1 Rotonda, 1 Scanzano Jonico, 2 Stigliano, 1 Terranova del Pollino, 2 Tito, 4 Tursi;

I GUARITI – 19 Abriola, 1 Accettura, 1 Acerenza, 2 Atella, 5 Baragiano, 38 Bella, 1 Bernalda, 1 Brindisi di Montagna, 1 Calvello, 3 Cancellara, 2 Castelgrande, 1 Ferrandina, 2 Forenza, 18 Genzano di Lucania, 2 Lagonegro, 5 Laurìa, 3 Lavello, 4 Melfi, 1 Montemurro, 18 Muro Lucano, 5 Oppido Lucano, 7 Paterno, 3 Picerno, 1 Pietragalla, 14 Policoro, 14 Potenza, 5 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 1 Satriano di Lucania, 1 Scanzano Jonico, 5 Senise, 1 Terranova del Pollino, 1 Tito, 1 Tolve, 1 Tricarico, 26 Trivigno, 1 Valsinni;

Gli attuali positivi in Basilicata scendono a 5.853, di cui 5.744 in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.328.

Claudio Buono