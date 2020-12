Covid-19, almeno 11mila lucani vaccinati a gennaio. Altri 25mila da febbraio

Saranno almeno 11mila i lucani che si sottoporranno al vaccino contro il Covid-19 nella prima fase, vale a dire, quasi certamente, dal 15 gennaio prossimo. Il dato preciso di 11.425 vaccini in Basilicata. Si continuerà poi a febbraio, con la somministrazione di ulteriori 25mila vaccini, che aumenteranno sempre di più fino a raggiungere almeno il 40 % delle persone da vaccinare. Si partirà dai sanitari e dagli ospiti delle case di riposo, dagli anziani fino alle persone a rischio minore. Saranno almeno 200 i sanitari impegnati su tutto il territorio regionale per la somministrazione del vaccino.

Ricordiamo che in questa prima fase, da metà gennaio, verranno somministrati 1.874.323 agli italiani, così come da indicazione di Domenico Arcuri, Commissario per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

