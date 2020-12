Coronavirus, aggiornamento in Basilicata: 60 nuovi casi, 5 decessi e 46 guariti nelle ultime 24 ore

Sono 60 i nuovi casi di positività tra i lucani al Covid-19. E’ questo l’aggiornamento odierno a seguito dei 922 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri nei laboratori accreditati. A renderlo noto è la Task Force della Regione Basilicata. Purtroppo si registrano altri 5 decessi nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati scendono a 117. Di questi, sono 11 in terapia intensiva (5 a Potenza, 6 a Matera). Sono invece 46 guariti nelle ultime 24 ore. Si tratta di dati parziali in attesa di conoscere il dettaglio dei nuovi contagi e guariti in ogni Comune.

Claudio Buono