[VIDEO] Paura sul tratto lucano dell’A2 del Mediterraneo. Tir in fiamme

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza con il personale del distaccamento di Lauria, in data odierna dalle ore 14.15 circa sono intervenuti sull’Autostrada del Mediterraneo al Km 129/600 direzione Sud per incendio autocarro. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato la motrice completamente avvolta dalle fiamme, tempi di intervento notevolmente ridotti grazie alla presenza di una pattuglia della Polstrada che ha bloccato il traffico permettendo al personale VV.F. di effettuare 200 mt contromano, evitando il normale tragitto autostradale di circa 20 Km. Il conducente ha fatto in tempo ad arrestare l’autocarro e a scendere mettendosi al sicuro. La motrice ha subito ingenti danni mentre il carico composto da tubi metallici è rimasto integro. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un’autobotte per un totale di sei unità. Sul posto anche Polizia Stradale, Anas e soccorso stradale.