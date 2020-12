AGGIORNAMENTO – In Basilicata 49 nuovi casi di contagio e 85 persone guarite. 6 decessi

Sono 49 i lucani positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. E’ questo l’ultimo aggiornamento della Task Force della Regione Basilicata, in base ai dati estratti dall’apposita piattaforma informatica. I tamponi analizzati nella giornata di ieri sono stati 836, numero inferiore a quelli analizzati il giorno precedente, che erano 1.104. Anche oggi, come capitato nei giorni scorsi, il numero dei guariti è più alto di quello dei nuovi contagi. Sono 85 le persone che sono guarite o si sono negativizzate dal Covid-19. Si attende il dettaglio per ogni Comune, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. 6 le persone decedute.

Claudio Buono