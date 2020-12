Download App ‘Immuni’, la Basilicata tra le regioni italiane con il numero più alto di download. E’ la prima del Sud

Sono quasi 10 milioni gli italiani che hanno scelto di scaricare l’app Immuni. A renderlo noto è il Ministero della Salute, che ha pubblicato anche le percentuali di download tra le varie regioni. Percentuale alta in Basilicata, tra le più alte in Italia, di sicuro la più alta del Sud Italia. Hanno scaricato Immuni il 20,2 % dei lucani: la percentuale media in Italia è del 18,8 %. “Più persone la scaricano, più diventa efficace. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese”, è lo slogan del Ministero della Salute. La Regione dove sono stati effettuati più download è la Valle d’Aosta, con il 25,1 %. Meno download in Campania, ultima in Italia con il 12,9 %.

Claudio Buono