Un grande viaggio in Italia. Il mio itinerario preferiti e tutti i consiglio per il noleggio dell’auto

In poche settimane sarà possibile mettersi in viaggio e visitare, conoscere, ammirare e vedere da vicino tutte le bellezze ed i luoghi dell’Italia, una delle nazioni più belle al mondo che offre delle location a dir poco meravigliose, tra le più ambite e visitate in assoluto da visitatori di tutto il mondo. Farlo in macchina sarebbe davvero qualcosa di straordinario, perché permetterebbe di vedere da più vicino le bellezze ed essere liberi di muoversi.

UNA GUIDA PER NOLEGGIARE UN’AUTO IN ITALIA

Prima di tutto, per fare tutto ciò in Italia, la cosa migliore è quella di prenotare un’auto per fare questo lungo ed avvincente viaggio. Oppure organizzarsi per trovarne una già da dove si vuole partire con la visita? Ecco, la risposta migliore, a mio modesto parere, è quella di prenotarla direttamente on-line, con semplici passaggi, in pochi minuti, ottenendo ed assicurandosi tranquillità, sicurezza, un mezzo di trasporto affidabile ad un prezzo vantaggioso.

Per noleggiare un’auto in Italia, basta avere la patente di guida, l’età minima di 18 anni e un documento d’identità (patente o carta d’identità). Sono diverse le aziende di autonoleggio che offrono auto a noleggio, dalle più piccole alle più grandi, in base alle vostre esigenze si potrà scegliere che tipologia di automobile prenotare e quindi utilizzare per il vostro viaggio in Italia.

Grazie al servizio di alcuni siti come Discovercars.com sarà possibile scegliere il tipo di auto, la mappa delle località di autonoleggio, tutti i prezzi e le marche e modelli di auto a noleggio più richiesti. Insomma, tutto a portata di click, in sicurezza, affidabilità e con prezzi vantaggiosi!

Il consiglio, per visitare l’Italia in auto, è quello di puntare su un auto intermedia, in grado di viaggiare tranquillamente sia sull’autostrada, che sulle strade comunali, provinciali, regionali ed in particolare, anche nelle città. Molte aziende che noleggiano auto, visto anche il periodo di pandemia, offrono gratuitamente anche il servizio di disinfezione, la cancellazione gratuita entro un certo termine della prenotazione.

Per quanto riguarda il pagamento, in alcuni casi si può procedere ad un acconto parziale per l’utilizzo, in altri casi il pagamento anticipato dell’intero importo. Dipende da ciò che sceglierete. Auto davvero affidabili e sicure, con ogni comfort ed optional. Come, ad esempio, portabagagli, tre o 5 porte, con o senza aria condizionata, computer di bordo, conducente aggiuntivo gratuito.

I prezzi? Sono davvero molto vantaggiosi. Per un noleggio di tre settimane, e con la possibilità di fare un check-in online, il prezzo può partire da 170 euro. Più che vantaggioso! Ma sono tante le opzioni da scegliere on-line, con prezzi che possono variare in base alle esigenze ed alle opzioni che si scelgono. (INSERIMENTO SCREENHOT)

IL RITIRO E LA CONSEGNA

Visualizzando le varie opzioni nell’ambito della visita sul web, sarà possibile scegliere dove andare a ritirare l’automobile e poi riconsegnarla. In molti casi, direttamente presso l’ufficio di autonoleggio della società, dove l’auto viene ricevuta con il pieno di carburante e dove si sottoscriveranno tutti i documenti del caso.

Inoltre, alcune società di autonoleggio permettono di risparmiare tempo prima, durante e dopo il tuo viaggio. Come? Consegnando e ritirando l’auto all’ora e nel luogo scelti, in modo da avere più tempo da trascorrere al volante e meno inconvenienti per il trasporto anche delle valigie.

Chiariti tutti i dubbi e data una panoramica generale sui dettagli del noleggio delle auto in Italia, adesso possiamo passare all’itinerario più consigliato per visitare la tanto amata Italia. Iniziamo a muoverci!

CON L’AUTO IN ITALIA TRA LE STRADE PANORAMICHE PIU’ BELLE

Il vantaggio di scegliere un auto a noleggio e fare il viaggio in Italia è anche quello di attraversare le strade panoramiche più belle, puro divertimento al volante tra paesaggi da favola, tornanti, scalata di marce e saliscendi, con sfondi che vanno dalla montagna al mare, tra curve e galleria, una vera sospresa!

Si parte dal Sud, raggiungendo la Basilicata e visitando Matera con i suoi Sassi, il mare e il Cristo di Maratea, il volo dell’Angelo a Pietrapertosa, l’Appennilo Lucano, Policoro e Metaponto. E dopo aver attraversato la strada Basentana e raggiunto l’autostrada ‘A2 del Mediterraneo’, e in prossimità di Salerno si raggiunge la Strada della Costiera Amalfitana, conosciuta anche come “Nastro Azzurro”, con le curve che si affacciano sul mare. Fermarsi è obbligatorio, nelle varie piazzole di sosta, per catturare il paesaggio che ci circonda! Da Vietri sul mare a Positano, un vero spettacolo. Tappe obbligatorie anche nella vicina Paestum, la Regia di Caserta, Pompei, Napoli ed infine spostarsi. Dalla Campania ci si potrà spostare nel Lazio. Obbligatoria la tappa nell’eterna Roma, raggiungibile in autostrada. Per andare poi in Abruzzo e visitare luoghi fantastici come le Grotte di Stiffo, Lago di Scanno, il Gran Sasso e l’Eremo di San Bartolomeo in Legio. Destinazione Marche, per visitare i Monti Azzurri, Monti Sibillini, la Riviera del Conero, Madonna di Loreto, i tanti musei ed immergersi nella Gola del Furlo e visitare le Marmitte dei Giganti.

L’Umbria è molto vicina, perchè non raggiungerla? Ed ecco Perugia, fantastica, insieme ad Assisi ed alla Basilica di San Francesco, Gubbio (location della fiction televisiva di successo ‘Don Matteo’), Orvieto, Spoleto, e dulcis in fundus, le spettacolari Cascate delle Marmore a Terni, oltre a Norcia. Tappa anche a San Marino, facilmente accessibile, e poi nella vicina Toscana. Tutto in auto, grazie al servizio di autonoleggio, raggiugengo tutti questi luoghi attraverso strade comode e ben percorribili in auto.

In territorio romagnolo tappe obbligatorie a Bologna, Ferrara, Rimini, Modena e Maranello (patrie della Ferrari), la riviera Romagnola, Parma e i Castelli del Gran Ducato e il Castello di Rivalta a Piacenza. Nella vicina Toscana la Torre di Pisa, Firenze, Siena, Lucca, Arezzo, la Val d’Orcia. Ed è raggiungibile anche l’Isola d’Elba e tutto l’arcipelago toscano, insieme ad Aresso e la nota Versilia.

Ritornando alle strade panoramiche, anche la SS 48, la Strada delle Dolomiti, che svela tutta la magnificenza delle Alpi tra Trentino-Alto Adige e Veneto e la Strada Statale numero 38 dello Stelvio, che porta al più alto valico automobilistico d’Italia. E si ammirano incredibili panorami lungo la strada panoramica del lago di Garda, oltre alla Cisa, la Strada Statale 62 che collega la Lunigiana al Veneto, fino alla SS numero ‘Regina’, che da Como porta al confine con la Svizzera, costeggiando anche il bellissimo lago di Como.

VIAGGIO IN AUTO IN ITALIA – CONSIDERAZIONI FINALI

Per fare tutto ciò, servono almeno tre settimane. Così, si potrà avere un viaggio ricco di emozioni e si potranno visitare i luoghi più belli dell’Italia. Un vero e proprio tour in auto che tocca tutte le bellezze. L’Italia è davvero ricca di luoghi da visitare, e la cosa migliore è quella di farlo in auto.

Buon viaggio!