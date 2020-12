“I Quarantenauti – la quarantena al tempo di internet”, ecco il nuovo libro dell’autore e instagrammer vietrese Franco Pantalena

Quando durante la quarantena nascono bei progetti. E’ il caso di Franco Pantalena, autore, instagrammer e anche assessore comunale -con deleghe, tra le tante, al Bilancio e Cultura- al Comune di Vietri di Potenza. Vietrese doc. Un libro che è il secondo dopo quello d’esordio di aprile scorso dal titolo “Sarò Franco”. Il nuovo libro si chiama “I Quarantenauti – la quarantena al tempo di internet”. Aforismi e poesie, che sono anche una iniziativa benefica con questa sua seconda opera, che contribuirà alle attività dell’associazione culturale “Poesie Metropolitane”.

Come già si evince dal titolo “I Quarantenauti – La quarantena al tempo di internet”, il libro tratta, attraverso brevi componimenti, dell’attuale momento che stimo vivendo. Contestualmente, l’autore sta lavorando al suo primo romanzo, dal titolo “Roma al Contrario”. Quest’ultima fatica dovrebbe essere pubblicata entro i primi sei mesi del nuovo anno. Ma l’autore e instagrammer vietrese fa anche un continuo lavoro di catalogazione di poesie, alcune anche in vernacolo, aforismi e canzoni che l’autore pubblica quotidianamente anche attraverso i suoi canali social, Facebook e Instagram in particolare. Cosa che lascia presagire anche all’uscita di nuove future raccolte.

“I Quarantenauti” è nato anche grazie alla collaborazione di altri due vietresi: Carla Tortoriello (che ha curato il progetto grafico e la copertina) e Valentino Viggiano (editor Kindle). Pantalena, seguito tra l’altro da oltre 20mila follower solo su Instagram, è anche un poeta dialettale (Premio Infantino 2018 e 2019, progetto ALBA – Università degli studi di Basilicata), scrittore (ha frequentato anche un laboratorio di scrittura creativa presso la scuola Holden di Alessandro Baricco) ed autore di testi musicali (diplomato presso il CET di Mogol). Come detto in apertura, così come il suo primo libro, anche per “I quarantenauti” ha deciso di dare i suo piccolo contributo nel sociale, partecipando al progetto dell’Associazione Culturale “Poesie Metropolitane”. L’iniziativa denominata “Pomebooks” consiste nel raccogliere libri di autori emergenti e libri acquistati in libreria per donarli a bambini, anziani e famiglie bisognose. La donazione avverrà in occasione dell’Epifania. Come per “Sarò Franco”, una copia della nuova opera verrà destinata gratuitamente alla Biblioteca Comunale di Vietri di Potenza a disposizione degli utenti.

Il libro è disponibile su Amazon e Amazon Kindle, cliccando qui.

Claudio Buono