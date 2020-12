Coronavirus, in Basilicata 104 nuovi casi di contagio. 76 guariti e 5 deceduti in un giorno

104 lucani positivi al Covid-19 su 713 tamponi processati nell’ultimo giorno. C’è un leggero aumento di positivi nel rapporto tra nuovi contagi e tamponi processati. E’ questo l’ultimo aggiornamento dell’emergenza sanitaria in Basilicata, che conta altre cinque vittime e 76 guariti nelle ultime 24 ore. Di seguito il dettaglio.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 1 Acerenza, 3 Brienza, 2 Corleto Perticara, 16 Ferrandina, 1 Filiano, 2 Grottole, 1 Lagonegro, 1 Lurenzana, 4 Laurìa, 7 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 1 Maschito, 21 Matera, 9 Melfi, 1 Moliterno, 1 Montalbano Jonico, 4 Nemoli, 3 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno, 1 Pisticci, 1 Policoro, 14 Potenza, 2 Sant’Arcangelo, 1 Scanzano Jonico, 1 Senise, 1 Trivigno, 1 Venosa. Ai lucani vanno aggiunti due non residenti ma in isolamento in Basilicata (1 persona di Montesano sulla Marcellana in isolamento a Grumento Nova e 1 persona di Napoli in isolamento a Potenza), 8 pugliesi e 1 persona della Valle d’Aosta.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – I ricoverati sono 140. Al “San Carlo” di Potenza 35 nelle malattie infettive, 27 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza e 7 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 38 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 9 in terapia intensiva;

I GUARITI SONO 76 – 1 Barile, 17 Calvello, 2 Laurìa, 1 Matera, 17 Melfi, 1 Moliterno, 1 Muro Lucano, 7 Palazzo San Gervasio, 1 Pietragalla, 4 Policoro, 2 Potenza, 5 Rionero in Vulture, 3 Ripacandida, 5 Rotonda, 1 San Paolo Albanese, 4 Sant’Arcangelo, 1 Sarconi, 1 Tramutola, 2 Viggianello

5 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE – I deceduti a Forenza, Lavello, Matera, Melfi e Potenza, che portano il totale dei decessi in regione, dall’inizio dell’emergenza per e con coronavirus, a 177.

I casi attuali in Basilicata sono 6.194, di cui 6.054 in isolamento. I guariti 2.406.

Claudio Buono