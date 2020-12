Coronavirus. In Basilicata 119 guariti, 81 nuovi casi e 6 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 81 i nuovi positivi lucani al Covid-19 e ben 119 le guarigioni nelle ultime 24 ore, dove sono stati effettuati 1.361 tamponi. Mentre, lo ricordiamo, nella giornata di ieri 5 dicembre, in riferimento al giorno prima, erano stati 1.412 i tamponi processati, con 131 lucani positivi e 155 guariti, oltre ad 8 decessi. Oggi invece i decessi sono sei. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI IN OSPEDALE – Ieri erano 153, oggi sono 137. Questa la situazione al “San Carlo” di Potenza: 36 nel reparto di malattie infettive, 24 in pneumologia, 13 in medicina d’urgenza e 9 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 38 nelle malattie infettive, 9 in terapia intensiva e 8 in pneumologia.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO IN BASILICATA – 4 Acerenza, 1 Barile, 1 Bernalda, 1 Castelmezzano, 1 Ferrandina, 1 Gallicchio, 1 Grassano, 5 Lagonegro, 2 Laurìa, 5 Lavello, 2 Matera, 8 Melfi, 2 Montalbano Jonico, 1 Muro Lucano, 2 Oppido, 2 Palazzo San Gervasio, 1 Paterno, 7 Policoro, 12 Potenza (n. 1 positivo in isolamento a Cancellara), 1 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 4 Ripacandida, 1 Ruoti, 2 Sant’Arcangelo, 2 Sarconi (n. 1 positivo in isolamento a Moliterno), 2 Scanzano Jonico, 2 Stigliano, 2 Tito, 1 Tricarico, 1 Venosa, 2 Viggiano;

I GUARITI SONO 119 –1 Anzi (domiciliato a Calvello), 1 Balvano (domiciliato a Potenza), 3 Barile, 7 Calvello, 1 Castronuovo Sant’Andrea, 2 Chiaromonte, 9 Episcopia, 1 Filiano, 1 Irsina, 1 Lagonegro, 2 Laurìa, 3 Marsicovetere (domiciliati a Potenza), 18 Melfi, 1 Montemilone, 5 Potenza (n. 1 domiciliato a Melfi), 7 Rionero in Vulture, 8 Ruoti, 6 San Costantino Albanese, 4 San Fele, 8 Sant’Arcangelo, 3 Sarconi, 3 Senise, 15 Terranova di Pollino, 1 Tricarico, 1 Trivigno, 3 Venosa, 6 Viggianello;

I DECEDUTI – Sono sei nelle ultime 24 ore: di Ferrandina, Lavello, Potenza, Rionero in Vulture, Rotonda e Venosa. Salgono così a 172 i decessi per e con coronavirus in Basilicata. I guariti sono in totale 2.2330.

Claudio Buono