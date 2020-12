COVID-19. In Basilicata 155 guariti e 131 nuovi casi. 23 ricoveri in meno in ospedale, 8 i decessi

131 nuovi casi di contagio in Basilicata e 155 guariti in un giorno, ma 8 decessi. Negli ospedali ci sono 13 ricoverati in meno rispetto alla giornata di ieri. 1.412 i tamponi processati ieri. E’ questa la panoramica dell’ultimo aggiornamento sul Covid-19 in Basilicata. Di seguito, il dettaglio.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 1 Accettura, 9 Avigliano, 1 Bella, 23 Bernalda, 2 Castelgrande, 1 Filiano, 1 Lagonegro (in isolamento a Lauria), 3 Lauria, 5 Lavello, 12 Matera, 14 Melfi (n. 1 positivo in isolamento a Rionero in Vulture), 4 Montalbano Jonico, 1 Montescaglioso, 3 Muro Lucano, 2 Nova Siri (n. 1 positivo in isolamento a Policoro), 1 Paterno in isolamento a Marsicovetere, 1 Picerno, 5 Pisticci, 9 Policoro, 1 Pomarico domiciliato ad Altamura, 22 Potenza, 1 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 3 Ripacandida, 2 Scanzano Jonico, 1 Stigliano, 1 Venosa. Tra i tamponi processati e positivi, anche quelli di 13 pugliesi e 1 campano;

I PAZIENTI IN OSPEDALE – 145 pazienti in ospedale. Questo il dato più importante. Al “San Carlo” 35 nelle malattie infettive, 28 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza e 11 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” 48 nelle malattie infettive, 8 in pneumologia e 8 in terapia intensiva.

I GUARITI SONO – 30 Avigliano, 4 Banzi, 1 Calvello, 16 Genzano di Lucania, 9 Latronico, 11 Lauria, 1 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 2 Matera, 18 Melfi, 2 Montemilone, 1 Palazzo San Gervasio, 5 Paterno, 1 Pescopagano, 1 Pietragalla, 1 Pignola, 4 Policoro, 5 Potenza, 10 Rionero in Vulture, 1 Ruoti, 1 Ruvo del Monte, 1 San Costantino Albanese, 1 San Fele, 5 Sant’Arcangelo, 1 Savoia di Lucania, 2 Spinoso, 1 Stigliano, 18 Venosa, 2 Viggianello;

I DECESSI – Numero alto di decessi in un giorno, ben 8, residenti a Castelluccio Inferiore, Maschito, Potenza, Viggiano, Matera, Rotondella, Brienza e Marsicovetere.

Claudio Buono