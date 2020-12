Potenza, Autobrindisi regala un albero di Natale illuminato al San Carlo. Un omaggio al personale sanitario

La concessionaria Autobrindisi di Potenza ha voluto contribuire in modo tangibile all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia generata dalla diffusione del Covid19. La pandemia ha avuto, e continua ad avere, ripercussioni su tutti noi ma senza dubbio ha in primis messo a dura prova chi si trova faticosamente a lottare ogni giorno e in prima linea contro il virus e le sue conseguenze. “Dopo mesi di guerra contro questo “nemico invisibile”, una delle tante ripercussioni – si legge in una nota – potrebbe essere lo sconforto e la perdita di speranza. Per questo, abbiamo pensato di dare un piccolo sostegno morale, fatto col cuore, sia per ringraziare i medici e il personale ospedaliero per il lavoro svolto sia per esprimere la nostra vicinanza a tutti i pazienti dell’Ospedale e alle loro famiglie. In un periodo natalizio così tanto diverso da quelli passati, ci auguriamo che le luci di questo albero possano riaccendere in ognuno di noi la luce della speranza e suscitare un accenno di normalità”. Di seguito un video.