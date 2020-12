Covid-19, aggiornamento in Basilicata: 154 nuovi casi e 80 guariti. Non si registrano decessi

Si attestano sui 1.500 circa i tamponi processati quotidianamente in Basilicata. Nell’ultimo giorno, 1.451 quelli analizzati, con 154 nuovi positivi tra i lucani -come ieri- ed altri 16 non residenti (13 pugliesi, 2 stranieri domiciliati in Basilicata e 1 persona di Milano domiciliata in territorio lucano). Non si registrano decessi anche oggi, così come non è eccessivo l’aumento dei ricoveri in ospedale, di qualche unità, per un totale di 179 ricoverati. Ben 80 i guariti: dato che fa ben sperare. Di seguito i dettagli:

179 I RICOVERATI IN OSPEDALE – Al “San Carlo” di Potenza 38 nelle malattie infettive, 22 in pneumologia, 17 in medicina d’urgenza e 13 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 70 nelle malattie infettive, 11 in pneumologia e 8 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO IN BASILICATA – 4 Abriola, 1 Anzi, 8 Atella, 1 Baragiano, 1 Bella, 3 Bernalda, 5 Castelgrande, 1 Cersosimo, 6 Corleto Perticara, 1 Ferrandina, 11 Forenza, 6 Lagonegro, 19 Lauria, 5 Lavello, 5 Marsicovetere, 1 Maschito, 18 Matera, 9 Melfi, 1 Moliterno, 1 Montemilone, 6 Muro Lucano, 2 Nemoli, 3 Nova Siri, 3 Oppido Lucano, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Pietragalla, 13 Potenza, 2 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 2 Rivello, 1 Roccanova, 1 Rotonda, 1 Salandra, 3 Senise, 1 Tolve, 1 Vaglio Basilicata, 1 Venosa;

I GUARITI SONO 80 – 2 Atella, 3 Barile, 2 Castelluccio Inferiore, 1 Castronuovo S. Andrea, 1 Chiaromonte, 1 Ferrandina, 6 Forenza, 1 Ginestra, 3 Lauria, 1 Marsicovetere, 1 Matera, 29 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 4 Paterno, 1 Pescopagano, 2 Potenza, 10 Rionero in Vulture, 2 Rotonda, 1 Salandra, 1 San Fele, 3 Sant’Arcangelo, 3 Senise, 1 Terranova del Pollino;

Non si registrano decessi come ieri. In totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati processati 154.957 tamponi.

Claudio Buono