ANT Basilicata, un Natale di amore e bontà con i regali solidali per aiutare chi combatte contro un tumore

Non sarà probabilmente un Natale come gli altri, ma potrà essere comunque un Natale di amore e solidarietà. I tradizionali doni delle Feste possono infatti diventare un regalo prezioso per chi, più di altri, deve poter rimanere a casa proprio adesso: le persone malate di tumore – le più fragili ed esposte a possibili contagi da Covid-19 – di cui si prende cura ANT. In questo periodo di emergenza sanitaria proteggere i pazienti oncologici e le loro famiglie è stata la priorità per medici, infermieri e psicologi della Fondazione che ogni giorno nel territorio della provincia di Potenza e in Val d’Agri operano a domicilio e nel Family Hospice “Il Mandorlo” offrendo cure e assistenza in sicurezza. Scegliere i regali solidali ANT è un’occasione piacevole e golosa per contribuire, donando ad altre famiglie e ad altri malati di tumore la possibilità di restare a casa per le Feste, protetti e accuditi dai professionisti della Fondazione. Pandori, panettoni, le classiche Stelle di Natale, le strenne e i Panieri delle Eccellenze (splendide confezioni con prodotti gastronomici regionali) sono solo alcune delle tante possibilità per sostenere ANT e al contempo fare una sorpresa alle persone che amiamo.

Sabato 28 e Domenica 29 Novembre, i volontari ANT della delegazione di Potenza saranno nelle principali piazze del capoluogo e in alcuni centri commerciali con i doni solidali del Natale con ANT. La campagna di Natale a sostegno delle attività di Fondazione ANT Italia ONLUS Basilicata, andrà avanti per tutto il periodo natalizio sull’intero territorio lucano. È possibile trovare i doni ANT anche online nell’apposita sezione Regali Solidali del sito ant.it/store/basilicata/ I doni ordinati verranno consegnati gratuitamente a casa in tutta sicurezza. I nostri Regali Solidali saranno inoltre disponibili anche nelle sedi ANT. È possibile ordinare i Regali Solidali ANT anche telefonicamente chiamando i seguenti numeri: Delegazione Potenza: T. 0971.442950 o 348.4016946 – Delegazione Val D’Agri – T. 348.8903919. Per chi ha parenti o amici lontani e in altre regioni dove siamo presenti, è possibile contattare le nostre sedi locali di zona per far arrivare anche a loro, sempre con consegna gratuita, un pensiero affettuoso. Per chi vorrà darci una mano è infine possibile organizzare “gruppi di acquisto solidale” di vicinato o punti di ritiro presso il proprio esercizio commerciale. Tutte le info su ant.it

In questo 2020 abbiamo imparato a non dare nulla per scontato, la nostra salute, gli affetti, perfino le strette di mano. Questo Natale sarà diverso dagli altri, più raccolto e forse di maggiore riflessione. E ancor più degli altri anni non potrà mancare un pensiero e un gesto concreto per chi soffre ogni giorno, per quelle persone fragili che da sempre, e da marzo con tutte le nostre forze, vogliamo difendere dagli effetti devastanti della pandemia: le persone malate di tumore, i nostri anziani, le persone immunodepresse e con patologie croniche – è l’appello del Presidente ANT Raffaella Pannuti – Un semplice regalo di Natale quest’anno può fare davvero la differenza e consentirci di arrivare in tutte quelle case dove il bisogno di cura è urgente e quotidiano. Perché la casa, come ha detto di recente anche il ministro Speranza, deve diventare il primo luogo di cura. Insieme possiamo far sentire meno solo chi soffre, a Natale e ogni giorno dell’anno.