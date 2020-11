Coronavirus, in Basilicata 223 nuovi casi tra i lucani e 3 decessi nell’ultimo giorno

Sono 223 i lucani risultati positivi al Covid-19 nell’ultimo giorno, a fronte di 1.965 tamponi processati. Oltre ai 223 lucani, vanno aggiunte altre 17 persone non lucane (15 pugliesi, 1 georgiano domiciliato a Matera e un calabrese domiciliato ad Irsina). La Regione ha inoltre reso noto di ben 297 guariti, che però riguardano un più ampio ri-conteggio che va da luglio ad oggi. Sono tre le persone decedute nell’ultimo giorno: di Bella, di Potenza e della provincia di Trento (domiciliato a Paterno).

La situazione negli ospedali. Sono 178 i ricoverati. A Matera nelle malattie infettive 51, 13 in pneumologia e 10 in terapia intensiva. A Potenza 40 nelle malattie infettive, 34 in pneumologia, 18 in medicina d’urgenza e 12 in terapia intensiva.