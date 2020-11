Tito: positivo un dipendente comunale. Al via sanificazione degli uffici e campagna di screening

Nella mattinata odierna è stata comunicata la positività di un dipendente comunale, asintomatico. Nel pomeriggio verrà effettuata la sanificazione degli uffici del Palazzo Civico e, d’intesa con l’Ufficiale Sanitario, si procederà alla campagna di screening, tramite test rapidi donati dal Centro Medico Lucano, tra i dipendenti comunali e i contatti stretti del caso positivo maturati all’interno dell’ambiente di lavoro, al fine di non interrompere i servizi pubblici. Già dall’inizio dell’emergenza l’ingresso al pubblico agli uffici comunali è stato adeguato alle disposizioni anti-Covid 19 e, nelle ultime settimane, sono stati limitati al massimo gli accessi della cittadinanza. Il Comune di Tito sta programmando, altresì, campagne di screening indirizzate a particolari target della popolazione, come da circolare della Regione Basilicata del 20 novembre 2020. A tal proposito è stato completato l’allestimento della «Sala Don Domenico Scavone», rendendola disponibile anche per tutti i medici di base e pediatri che vorranno aderire alle campagne di screening secondo quanto previsto dall’accordo con il Ministero della Salute. Lo sforzo di queste ore è quello di garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, evitare la sospensione dei servizi pubblici essenziali e ampliare il monitoraggio epidemiologico nella comunità.