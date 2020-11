“Da te” e “Diavolo”, le due canzoni del giovane trio lucano 122 Music composto da Rasli, Dfraanh e KK122

La luce della musica e la freschezza dei pensieri che solo gli adolescenti possono formulare, aiuta a produrre risultati positivi, come il disco dei 122music, il collettivo musicale composto da Rasli, Dfraanh e KK122. Appassionati di musica rap/urban, tre ragazzi di età e cultura diversa, Saverio Sarli, Francesco Amoroso e Moad si sono incontrati nell’amicizia e nella musica, trasformando un periodo buio, l’emergenza Covid, in un momento di creatività, riflessione e risultato. Il gruppo prende il nome dal numero civico di casa di uno di loro, 122, perché le loro case sono state i luoghi in cui hanno trascorso il periodo di lockdown scattato nel febbraio scorso e che anche per loro ha rappresentato un’occasione di crescita, personale e musicale. Pensieri, sentimenti, note hanno preso forma nel loro studio di registrazione, allestito in uno spazio dell’abitazione di uno dei ragazzi. Stare a casa, dunque, ha prodotto non solo un senso di responsabilità verso se stessi e verso i propri cari, ma anche un valore aggiunto nella composizione di pezzi che sono entrati a far parte di un album, in cui i tre amici musicisti raccontano esperienze, stati d’animo, timori, rinascite. Saverio, Francesco e Moad sono nati con la musica nel sangue e nelle orecchie sin da bambini e hanno coltivato la passione per il genere rap e pop, ma anche elettronico, cimentandosi nella composizione di testi e spartiti, anche per evadere da momenti di difficoltà che la stagione adolescenziale può procurare. Qualcuno di loro vanta già la produzione di album da solista.

Ecco tre brevi schede utili a conoscerli meglio, a raccontare la loro storia e la loro vita musicale.

Saverio Sarli alias Rasli, 17 anni, vive ia Pignola e frequenta l’I.I.S. Da Vinci – Nitti di Potenza. “Sin da piccolo (4-5 anni) mi sono avvicinato alla musica rap grazie soprattutto ai miei cugini scoprendo artisti come Fabri Fibra o gli articolo 31, ma è solo all’età di 14 anni che ho deciso di intraprendere una carriera musicale in questo genere. Scrissi il mio primo brano in un momento di difficoltà e lo feci sentire a poche persone che ne furono entusiaste. Da quel momento, nonostante alti e bassi, decisi di continuare a coltivare questa passione e poco dopo nacque effettivamente “Rasli”. Al giorno d’oggi sono parte assieme a Dfraanh e KK122 di un gruppo musicale che prende il nome di 122music, con il quale abbiamo diversi progetti in cantiere”;

Francesco Amoroso in arte Dfraanh, vive a Potenza e gli è sempre piaciuta la musica. “Ero proprio piccolo quando sentivo Michael Jackson e Skrillex, subito dopo mi sono appassionato al mondo del DJ e a 12 anni ho iniziato a seguire un corso per DJ. Ho capito presto che la mia passione è quella di produrre musica elettronica così nel 2016 ho iniziato a fare beat trap a e produrre dubstep. Nel 2018 ho iniziato anche a cantare e l’anno scorso è uscito il mio primo album Emptyinteramente che ho autoprodotto. Frequento il terzo liceo scientifico e da quest’anno sono iscritto al primo anno di Conservatorio – Musica elettronica. Faccio parte di un collettivo di artisti chiamato 122music formato da Rasli e KK122”.

Moad alias KK122, è un ragazzo di 19 anni di origine marocchina, cresciuto in Italia. “Vivo qui da circa 18 anni, frequento l’istituto alberghiero di Potenza per via della mia passione per la cucina, ma oltre alla cucina ho un’altra passione, la musica. Mi sono approcciato alla musica di tutti i generi fin da piccolino, ho sempre visto la musica come un mondo, da esplorare, da scoprire, da conoscere e nel quale rifugiarsi nei momenti difficili e nei momenti più felici. Ho sempre visto la musica come una via d’uscita, ma da quando ho iniziato a comporre musica, la vedo come un punto di connessione con tutte le persone che mi ascoltano e con tutte le persone al mio fianco. Nonostante io scrivessi canzoni da quando avevo 13 anni, ho avuto il coraggio di espormi al pubblico solo dopo i 17 anni. Ho inizato da solo per poi trovarmi in un collettivo, la 122music, con Dfraanh e Rasli, due miei cari amici ma soprattutto due artisti strepitosi, abbiamo approcci e modi di fare musica ben distinti, io faccio rap, influenzato dalla cultura musicale francese”.

ASCOLTA LA CANZONE “DA TE”

ASCOLTA LA CANZONE “DIAVOLO”