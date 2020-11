Coronavirus, 326 nuovi casi di contagio tra i lucani. 3 decessi e 50 guariti nell’ultimo giorno

Sono 326 i nuovi casi di positività che riguardano i lucani, oltre ad altre 54 persone (51 pugliesi, 1 brasiliano, e 2 di Bari) che hanno avuto la positività tra i 2.485 tamponi processati nell’ultimo giorno in Basilicata. Ben 50 i guariti nelle ultime 24 ore, ma altri tre decessi a Potenza, Calvello e Matera. Ecco i dettagli.

La situazione negli ospedali. Sono 176 i pazienti ricoverati. A Potenza 12 in terapia intensiva, 39 nelle malattie infettive, 32 in pneumologia e 18 medicina d’urgenza. A Matera 10 in terapia intensiva, 12 in pneumologia e 53 nelle malattie infettive. Ricoveri che non sono aumentati rispetto a ieri, anzi in calo di qualche unità;

I nuovi casi di contagio:

6 Abriola

4 Accettura

4 Acerenza

4 Atella

4 Avigliano

2 Balvano

1 Baragiano

2 Barile

7 Bella

5 Bernalda

1 Corleto

29 Ferrandina

3 Forenza

1 Genzano

1 Grassano

10 Lagonegro

2 Latronico

3 Laurenzana

15 Lauria

30 Lavello

1 Marsicovetere

2 Maschito

26 Matera (1 domiciliato Gravina in Puglia)

2 Melfi

6 Montalbano Jonico

2 Montemilone

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

4 Nova Siri (1 domiciliato Rotondella)

11 Palazzo

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

2 Pietragalla

7 Pignola (2 domiciliati a Potenza)

12 Pisticci (1 domiciliato Potenza)

19 Policoro

49 Potenza (1 domiciliato Abriola, 1 Avigliano, 1 Filiano, 3 Matera, 1 Melfi)

2 Rionero

1 Ripacandida

3 Rivello

1 Rotonda

5 Ruoti (1 domiciliato a Muro Lucano)

1 San Chirico Nuovo

1 Satriano

7 Scanzano Jonico (1 domiciliato a Policoro)

1 Senise

1 Stigliano

2 Tito

2 Tricarico

3 Tursi (1 domiciliato Colobraro)

4 Valsinni

6 Venosa

2 Viggianello

redazione