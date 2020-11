Vietri di Potenza, 3 persone guarite dal Covid-19 e 2 nuovi casi. Il sindaco annuncia acquisto di altri 200 tamponi rapidi

Due nuovi casi di positività da Covid-19, ma tre casi di negativizzazione e guarigione. E’ questo l’ultimo aggiornamento dell’emergenza sanitaria a Vietri di Potenza. La notizia è stata resa nota dal sindaco, Christian Giordano, durante il consiglio comunale di ieri sera. Un consiglio comunale -riunitosi in videoconferenza e in diretta su Facebook- che, però, non ha riguardato solo l’emergenza sanitaria. Come già anticipato nei giorni scorsi anche su questo sito, il consiglio comunale all’unanimità ha approvato il regolamento di “Nasco a Vietri”, proposto dall’amministrazione comunale, che prevede un contributo di una tantum per ogni nato, pari a 500 €. Contributo anche per chi decide di adottare bambini. Una iniziativa -ha sottolineato il sindaco Giordano- che riguarderà anche i nati dal 1° gennaio 2020 e per i prossimi anni, anche per un sostegno in questo periodo così difficile segnato dall’emergenza sanitaria. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto denominato “Vietri Comunità Solidale”, che in questi anni ha visto in campo diverse iniziative per le famiglie più bisognose.

Inoltre, è stato anche approvato, con i voti della maggioranza (minoranza astenuta perchè, come sottolineato dal consigliere Grande, “non interpellati per dare un contributo”), è stato approvato il Piano di Protezione Civile Comunale.

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, scendono a 7 i casi attuali a Vietri. In totale 11 casi, tra cui anche quattro guariti: 3 solo nella giornata di ieri. Il Comune di Vietri, tra i primi sin dall’inizio dell’emergenza per quanto riguarda la gestione dell’emergenza e l’acquisto di test rapidi, ha provveduto -come annunciato dal sindaco- all’acquisto di ulteriori 200 tamponi rapidi antigenici, che si aggiungono ai 100 già acquistati nei giorni scorsi. I due nuoci casi riguardano contatti molto stretti agli ultimi positivi. La bella notizia è che tra i casi positivi, nelle famiglie, tra congiunti, sono risultati in quasi tutti i casi negativi. Segno, questo, anche del rispetto delle regole e del grande senso di responsabilità.

Claudio Buono