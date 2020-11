Le molte varianti della roulette disponibili nei casinò fisici e online

La roulette è uno dei giochi d’azzardo più famosi e tutti sanno riconoscere l’immagine della ruota, del tavolo e dei numeri utilizzati in questo gioco. Nata in Francia, la roulette ha avuto velocemente successo tanto da essere oggi diffusa in tutto il mondo. Come molti altri giochi d’azzardo, anche la roulette negli anni si è sviluppata ed evoluta fino a dar vita a diverse varianti sempre al passo con la tecnologia

Le principali varianti della roulette

Le tre varianti principali del gioco della roulette sono nate in altrettanti Paesi. La prima, che è anche la più celebre e la più giocata, è quella francese, ovvero la roulette tradizionale per

antonomasia. La roulette francese ha 36 numeri che si alternano tra neri e rossi più lo zero su fondo verde; in questa versione, quando la pallina si ferma sullo zero, le puntate semplici subiscono la cosiddetta regola en prison, cioè vanno in prigione fino al giro successivo, quando torneranno a essere utilizzabili.

Il giocatore può però decidere di non aspettare e in questo caso la puntata viene dimezzata: metà resta en prison e l’altra metà torna la giocatore. La roulette inglese è simile a quella francese ma senza la prima modalità en prison. In questo casi le puntate vengono infatti sempre dimezzate senza che il giocatore possa scegliere. La roulette americana è invece più svantaggiosa per il giocatore: i suoi numeri sono disposti in modo diverso, è presente un simbolo zero in più indicato da 00, ma è assente la regola dell’en prison. Quando la pallina cade su uno degli zeri, quindi, le puntate sono semplicemente perse.

Le varianti della roulette più tecnologiche

Se le roulette francesi, inglesi e americane sono disponibili in tutti i principali casinò sia fisici che digitali, negli anni e con lo sviluppo delle nuove tecnologie sono nate nuove varianti di questo gioco che si appoggiano a internet. Tra queste spicca ad esempio la roulette live che porta l’esperienza di una vera partita con altri giocatori direttamente su computer o smartphone. La roulette live prevede infatti l’uso dello streaming per trasmettere in tempo reale partite digitali accompagnate da un vero croupier e con veri sfidanti. Le varie aziende sviluppatrici di giochi per i casinò online hanno inoltre creato nuove varianti della roulette che vanno incontro ai gusti degli appassionati e che si sostituiscono sempre di più al gioco nei casinò fisici.

La Mini Roulette ha ad esempio solo dodici numeri, più lo zero a sfondo blu, e la sua difficoltà di gioco e di scommessa è nettamente inferiore a quella della roulette tradizionale. La Pinball Roulette sfrutta invece la tecnologia per mettere a disposizione ai giocatori alcuni contenuti extra e mini giochi bonus a cui accedere durante il gioco principale. Roulette Pro e Roulette Pro Premium offrono invece la possibilità di giocare alla tradizionale roulette online simulando però l’esperienza di un vero casinò grazie alla loro avanzata ed elegante grafica 3D.

Anche se la roulette francese è senza dubbio la regina tra le varianti di questo gioco, gli appassionati possono oggi trovare moltissime versioni della roulette a cui giocare sia nei casinò fisici che online.