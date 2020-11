Emergenza Covid-19, l’AOR San Carlo emana avviso pubblico per assumere infermieri e collaboratori professionali sanitari

L’Azienza Ospedaliera Regionale “San Carlo” ha emanato un avviso pubblico, per soli titoli a tempo determinato, per cercare infermieri e collaboratori professionali sanitari – Categoria D – per i Presidi Ospedalieri di questa AOR (Ospedale “San Carlo” di Potenza, Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano, Ospedale di Melfi, Ospedale di Villa d’Agri e Ospedale di Lagonegro). In esecuzione della deliberazione del Commissario con poteri di Direttore Generale n. 2020/01226 del 21.11.2020.

Per poter partecipare al presente avviso, i candidati dovranno far pervenire domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al Commissario con Poteri di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” – Via Potito Petrone – 85100 Potenza, secondo una delle seguenti modalità:

presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta certificata: concorsi@pec.ospedalesancarlo.it (la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di

posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF).

La domanda dovrà essere inviata entro il 10° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta ieri. Scadenza il 3 dicembre 2020.

Per tutte le info è possibile visualizzare il BUR n.° 107 Speciale pubblicato in data 23.11.2020, cliccando qui