In Basilicata 204 nuovi casi di contagio tra i lucani. I guariti sono 46, un decesso

Sono 204 i lucani risultati positivi al Covid-19 nell’ultimo giorno, rispetto ai 1.540 tamponi processati nella giornata di ieri. Oltre ai 208 lucani, vanno aggiunte altre 13 persone pugliesi diagnosticate in Basilicata, 1 di Nocara (Cosenza) domiciliato a Matera, 1 di Fabbrica di Roma (domiciliato a Melfi), 1 di Rufina (Firenze) domiciliato a Rionero in Vulture, 1 albanese domiciliato a Francavilla sul Sinni. Sono due i ricoverati in meno rispetto a ieri: erano 181, sono 179 (23 in terapia intensiva). In mattinata si è saputo del decesso di una persona ospite di una casa di riposo a Tito. Un buon dato arriva dai guariti, ben 46 nell’ultimo giorno. Calano ancora i tamponi processati: dagli oltre 2000 di giovedì ai 1.686 di venerdì e ai 1.540 di ieri. Ben lontani dai 3.000 giornalieri promessi un mese dal governatore Bardi.



I 204 positivi lucani: 1 Avigliano; 1 Balvano; 1 Bella; 3 Bernalda; 1 Castelsaraceno; 1 Cersosimo; 6 Ferrandina; 1 Genzano; 1 Irsina; 5 Lagonegro; 2 Latronico 1 domiciliato Lauria; 29 Lauria (in una casa di riposo 26 positivi, 18 ospiti e 8 operatori); 15 Lavello; 2 Maratea 1 domiciliato Irsina; 5 Marsicovetere; 1 Maschito; 27 Matera; 7 Melfi; 9 Montescaglioso; 1 Nemoli; 1 Oppido; 5 Palazzo; 1 Paterno; 2 Pomarico; 19 Potenza; 1 Rapolla; 4 Rionero; 1 Rivello; 1 Rotonda; 10 Sant’Arcangelo; 1 Sasso di Castalda; 2 Satriano; 4 Scanzano;4 Spinoso; 15 Stigliano; 1 Trecchina; 4 Trivigno; 1 Vaglio; 5 Venosa; 2 Viggianello;

I 46 guariti: sono così distribuiti: 1 Stato estero domiciliato Viggianello; 1 Atella; 2 Avigliano; 1 Banzi domiciliato Palazzo; 1 Barricella (BO) domiciliato Castelluccio Inferiore.; 2 Brienza; 1 Francavilla; 17 Genzano; 1 Palermo; 2 Potenza 1 domiciliato Sant’Angelo Le Fratte; 2 Rotonda; 1 Ruvo; 1 Sant’Angelo le Fratte; 1 Venosa; 5 Viggianello.

Claudio Buono