Covid-19, la comunità di Tito piange per la scomparsa del Maestro Carletto

Tito piange la prima vittima legata al Covid-19. Si tratta di una persona molto nota in paese, Carlo Spera, per tutti il “Maestro Carletto”, così come ha fatto sapere il sindaco di Tito, Graziano Scavone, in un messaggio rivolto ai familiari. “Oggi è un triste giorno”, ha detto il sindaco Scavone, aggiungendo: “Se ne è andato alla casa del Signore l’amato Carlo Spera, per tutti il Maestro Carletto, ospite della struttura di riposo. Una persona tanto cara e nota ai titesi, diverse generazioni sono cresciute coi suoi insegnamenti e con le sue bacchettate. Insieme a lui se ne va un pezzo di storia della nostra comunità. Ci stringiamo intorno ai suoi familiari e abbracciamo suo nipote, il nostro Pierpaolo Spera. Addio “Maestru Carlettu”, che la terra ti sia lieve”.

L’uomo si trovava ospite presso la casa di riposo “Il Sorriso”, dov’è deceduto a causa delle complicazioni causate dal virus. Nella struttura sono contagiati quasi tutti gli ospiti.

Claudio Buono