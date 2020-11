Il Comune di Bella con Unicef Potenza per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Firmato un accordo

“Difesa e promozione dei diritti dei bambini in Italia” si intitola l’accordo di partenariato firmato oggi dal Sindaco del Comune di Bella Sabato Leonardo e dal Presidente del Comitato provinciale Unicef di Potenza Mario Coviello, nell’ambito del progetto di servizio civile, avviato da Unicef nella provincia di Potenza dal mese di giugno, con le volontarie Claudia Robilotta e Veronica Lavecchia. E’ significativo che l’accordo sia stato firmato proprio nel giorno in cui in Basilicata il presidente della Regione Vito Bardi chiude tutte le scuole per il covid fino al tre dicembre. “Un saluto caloroso e un grosso abbraccio a tutti i nostri ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado che, da domani e fino al prossimo 3 dicembre, salvo sorprese, rimarranno a casa a seguito della ingiusta sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”, così ha scritto su Facebook il sindaco ieri sera. Il comune di Bella promuove da sempre il diritto all’istruzione e ha già avviato con il sapiente coordinamento della vicesindaca Angela Carlucci, in questi mesi così difficili, l’asilo nido comunale a Bella Muro e assicurato i servizi di trasporto e refezione scolastica in tutto il territorio. L’accordo vuole favorire la promozione del diritto alla salute, all’istruzione, al benessere dei bambini e dei ragazzi da zero a diciotto anni in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bella, le famiglie, le associazioni che operano nel comune. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’innovazione portata dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) in cui per la prima volta gli under 18 vengono considerati soggetti e non più oggetto di diritto. I 54 articoli della Convenzione, con più ratifiche al mondo, mettono al centro i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze come portatori di diritti. Con la ratifica da parte degli Stati il contenuto della Convenzione è diventata legge del proprio Stato. L’Italia con la ratifica nel 1991 (legge 176) è stato tra i primi paesi ad adottare la CRC. Il progetto intende promuovere il contenuto della CRC attuando attività di sensibilizzazione sui diritti degli under 18 in primis agli under 18 stessi. Un ragazzo consapevole dei propri diritti può essere lo stimolo perché sempre più adulti, genitori, insegnanti, educatori si facciano garanti della piena attuazione dei diritti sanciti dalla CRC. Obiettivo principale della convenzione firmata oggi è l’accrescimento sul territorio di una maggiore consapevolezza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, delle misure di tutela, delle figure e degli strumenti di garanzia. I servizi sanitari e di assistenza all’infanzia, l’educazione, il gioco, le attività culturali, le misure di tutela dei minori stranieri che numerosi frequentano le scuole del territorio, sono al centro della convenzione. Con Unicef Potenza l’Amministrazione Comunale porterà avanti iniziative di educazione ai diritti dei bambini e degli adolescenti, utilizzando anche la progettualità proposta da “Scuola Amica Unicef” che da anni viene realizzata nelle scuole di Bella, S. Antonio Casalini e San Cataldo. Sarà utilizzato “Il bosco delle fiabe”, la struttura comunale che consente una immersione nella natura meravigliosa del bosco di Bella in località “ Acqua del Faggio”, la Sala Periz per la proiezione di film e video Unicef. Sarà favorita la partecipazione degli alunni delle scuole alle iniziative che Unicef Italia propone per favorire l’ascolto e il benessere delle giovani generazioni. Venerdì 20 novembre 2020, 31° anniversario della firma della Convenzione dei diritti dei bambini, la torre del castello di Bella si illuminerà d’azzurro, il colore di Unicef, per ricordare che i bambini e i ragazzi di tutto il mondo sono il nostro futuro.

Mario Coviello