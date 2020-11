Covid-19, focolaio in una casa di riposo di Tito

Preoccupa un’altra casa di riposo per anziani in Basilicata. A Tito un focolaio è scoppiato all’interno della struttura. Non è ancora chiaro quante sono le persone contagiate da Covid-19. Ma la conferma arriva dal sindaco, Graziano Scavone, che sta seguendo passo dopo passo l’evolversi della situazione. Almeno 40 i casi di contagio all’interno della struttura, su 42 ospiti.

“Ho sperato – ha detto Scavone – con tutto il cuore di non dover mai fare questo annuncio ma purtroppo i risultati dei tamponi effettuati domenica scorsa a tutti gli ospiti ed agli operatori indicano un focolaio all’interno della casa di riposo situata a Tito Scalo. D’intesa con l’Asp di Potenza è stato già avviato da parte della Usco il monitoraggio delle condizioni di salute degli ospiti. Siamo impegnati, insieme all’ufficiale sanitario, a definire da subito con le autorità sanitarie regionali ogni utile misura per affrontare, in raccordo col soggetto gestore, questa difficilissima fase all’interno della struttura di accoglienza ed essere vicini con tutto ciò che possiamo, ai nostri anziani ed agli operatori impegnati a prendersi cura di tutti loro”.

Claudio Buono