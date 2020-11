Coronavirus, l’aggiornamento in Basilicata. 270 nuovi casi tra i lucani, 2 decessi e 11 guariti

270 nuovi casi di positività da Covid-19, 2 decessi e 11 guariti. Sono questi i numeri dell’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Nell’ultimo giorno sono stati 2.148 i tamponi processati. Oltre ai 270 lucani, positivi anche 18 pugliesi, 1 di Napoli e 1 di Isola Capo Rizzuto domiciliato ad Irsina. I ricoverati a Potenza e Matera sono 175, di cui 28 in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali. 175 ricoverati. Al “San Carlo” 17 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 38 nelle malattie infettive e 16 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” 64 nelle malattie infettive, 13 in pneumologia e 12 in terapia intensiva;

Sono 11 i guariti nelle ultime 24 ore. 1 a Matera, 1 a Calvello, 3 a Potenza, 4 a Moliterno, 2 a Lauria;

Aumentano i decessi. Nell’ultimo giorno altre due persone decedute per e con coronavirus: sono di Lauria e Venosa;

I nuovi casi di contagio:

12 Abriola

5 Accettura 1 domiciliato Tito

3 Avigliano domiciliati Tito

1 Balvano domiciliato Tito

1 Baragiano

1 Barile

7 Bella

1 Brindisi di Montagna

1 Calciano

1 Calvello

1 Cancellara

1 Castelluccio Inf

1 Castelsaraceno

1 Corleto

1 Episcopia

10 Ferrandina

12 Forenza

4 Gallicchio

5 Grassano 1 domiciliato Tricarico

3 Grottole

1 Irsina

4 Lagonegro

1 Latronico

2 Lauria

3 Lavello

2 Maratea

6 Marsicovetere

18 Matera

14 Melfi

1 Miglionico

1 Missanello

1 Moliterno

2 Montalbano

2 Montemilone 1 domiciliato Palazzo

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

1 Palazzo

14 Paterno

2 Picerno 1 domiciliato Tito

1 Pietragalla

13 Pignola 1 domiciliato Abriola 1 Calvello 4 Tito

4 Pisticci

4 Policoro

1 Pomarico

32 Potenza 1 domiciliato Accettura, 11 Tito 1 Tricarico

9 Rionero

2 Ripacandida

1 Rivello

1 Roccanova

1 Rotondella

1 Ruvo del Monte

1 Salandra

1 San Mauro Forte

1 Sant’Angelo le Fratte

8 Sant’Arcangelo

1 Sasso di Castalda

3 Satriano

5 Scanzano

1 Stigliano

11 Tito 1 domiciliato Potenza

2 Tramutola 1 domiciliato Tito

1 Tricarico

1 Trivigno

2 Vaglio

7 Venosa 1 domiciliato Forenza 1 Tito

3 Vietri 1 domiciliato Tito (di cui uno già comunicato ieri dal Sindaco)

Claudio Buono