Covid-19, giorno nero per la Basilicata. Decedute 14 persone, 236 nuovi casi di contagio tra i lucani e 45 guariti

Brutta giornata per la Basilicata su fronte contagi da Covid-19. Oltre ai 236 nuovi casi di contagio tra i lucani su 2.061 tamponi processati, si registrano purtroppo 14 decessi con e per Covid-19. Negli ospedali di Potenza e Matera sono ricoverate 172 persone. Di queste, 28 in terapia intensiva. Oltre ai lucani, sono risultati positivi 32 pugliesi, uno di Bastia (Perugia), 1 di Conza della Campania (Avellino), 1 di Rocca Imperiale (Cosenza) e 1 di Francavilla a Mare (Chieti, domiciliato a Matera)

I nuovi casi di contagio tra i lucani. 5 Abriola, 4 Anzi, 1 Armento, 3 Avigliano, 9 Balvano (comunicati ieri su questo sito), 2 Barile, 1 Bella, 15 Calvello, 2 Episcopia, 7 Ferrandina, 1 Filiano, 4 Garaguso 9 Irsina (1 domiciliato Tolve), 7 Lagonegro, 1 Latronico (domiciliato a Roma), 2 Laurenzana, 8 Lauria, 14 Lavello, 37 Matera, 6 Melfi, 22 Montalbano Jonico, 3 Montemilone, 2 Montemurro, 2 Nemoli, 3 Nova Siri (di cui 1 domiciliato Policoro), 3 Palazzo. 4 Paterno, 1 Pescopagano, 1 Pietragalla, 1 Pignola, 1 Pisticci, 6 Policoro, 1 Pomarico, 14 Potenza (1 domiciliato Avigliano), 2 Rionero in Vulture, 2 Ripacandida. 1 Rivello, 1 Rotonda, 1 Salandra, 1 San Chirico Nuovo, 1 San Mauro Forte, 8 Scanzano Jonico, 1 Terranova di Pollino, 1 Tolve, 1 Tramutola, 6 Tricarico, 2 Tursi (1 domiciliato Policoro), 1 Vaglio Basilicata, 5 Venosa, 1 Vietri (già comunicato su questo sito)

I guariti sono 45 nelle ultime 24 ore. 1 Avigliano, 11 Brienza, 5 Genzano di Lucania, 5 Lauria, 4 Marisonuovo, 3 Marsicovetere, 1 Melfi, 1 Montemurro, 5 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno, 1 Policoro, 1 Sarconi, 2 Satriano di Lucania (di cui 1 domiciliato a Brienza), 1 Teggiano (domiciliato a Brienza) e 1 di Viggiano;

14 decessi in un giorno. E’ un giorno molto triste per la Basilicata, che piange 14 persone decedute per e con Covid-19. Si tratta di 2 persone di Montalbano Jonico, 2 di Matera, 1 Salandra, 1 Tursi, 1 Potenza, 1 Venosa, 1 Ferrandina, 1 Accettura, 2 San Fele, 1 Melfi e 1 Episcopia.

AGGIORNAMENTO: Si precisa che la Task Force ha fatto sapere che i 14 decessi sono stati registrati dal 15 al 17 novembre.

Claudio Buono