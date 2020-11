Covid-19, a Vietri di Potenza il Comune acquista i tamponi rapidi. Risultati in 20 minuti

“Abbiamo appena provveduto all’acquisto dei primi 100 tamponi rapidi, test antigenici. Si tratta di test capaci di restituire un risultato molto accurato in circa 20 minuti”. Lo ha annunciato Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza, il primo comune lucano che già dalla scorsa primavera si attivò con l’acquisto dei cosiddetti “test rapidi”, diversi da quelli acquistati oggi dal Comune. La decisione è stata quella di acquistare tamponi rapidi che si avvicinano molto ai tamponi tradizionali, anche per la loro affidabilità.

Questi tamponi antigenici fungono anche da test di screening e permettono di identificare gli antigeni del virus SARS-CoV-2. Il test antigenico rapido viene somministrato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo classico o molecolare. Ma, a differenza di quest’ultimo, non ricerca il genoma, ossia l’RNA virale, ma la presenza di proteine di superficie del virus chiamate anche antigeni. Se per il tampone classico necessita in media di 24-48 ore per la sua elaborazione, con questo tipo di test acquistato dal Comune il risultato arriva in 20 minuti.

Si tratta di tamponi introdotti, ad esempio, anche per lo screening dei passeggeri in aeroporto e in alcune scuole italiane, con l’obiettivo di monitorare più rapidamente l’eventuale diffusione del virus. Giordano ha fatto sapere che “saranno utili per avere una indagine epidemiologica ancora più veloce e accurata”.

Lo stesso sindaco ha annunciato un nuovo caso di contagio in paese. I casi accertati ad oggi sono 8, di cui 7 attuali ed una guarigione. “Tutti i relativi contatti per quest’ultimo caso di contagio – ha sottolineato il Sindaco – sono stati già individuati. Auguriamo una pronta guarigione anche a questa persona”.

Claudio Buono