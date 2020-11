Coronavirus, perde la vita un 40enne ricoverato al “San Carlo” di Potenza

Non ce l’ha fatta un uomo di 40 anni, ricoverato per Covid-19 al “San Carlo” di Potenza. E’ deceduto in mattinata. Si tratta della seconda vittima più giovane del virus in Basilicata, dopo il vigile urbano 38enne di Rapolla. Si tratta di un uomo originario di Accettura, dipendente di Acquedotto Lucano. L’uomo, che purtroppo soffriva anche di altre patologie, non ha retto all’attacco del virus, che lo ha portato via prematuramente. Ci associamo al dolore di tutti i familiari per questa giovane vita spezzata da questo maledetto virus.

redazione