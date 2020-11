Ospedali da campo, Bardi fa chiarezza: “Molte fake news, c’è chi specula sulla paura. Ecco la verità sul dono del Qatar”

“Gli ospedali da campo sono realizzati grazie alla Regione. Ecco la verità”. Interviene il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che chiarisce alcuni aspetti a seguito di numerose polemiche sugli ospedali da campo donati dal Qatar. Ecco l’intervento integrale

“Siamo nel pieno della seconda ondata della pandemia. E leggo che c’è chi in maniera irresponsabile e strumentale, anziché contribuire a rasserenare la nostra comunità così da affrontare questa seconda ondata, diffonde fake news speculando sulla paura. C’è chi si lamenta del fatto che la regione si sia attivata per creare nuovi posti per ricovero di pazienti covid. Vi rendete conto? Non è accettabile. Per questo sulla vicenda degli ospedali da campo del Qatar voglio specificare alcune cose, per amore di verità. Il Qatar si era impegnato a fornire, entro giugno, l’ospedale totalmente attrezzato, ma questo non è stato possibile principalmente per lo scoppio della pandemia nel Paese degli Emirati (e per il successivo Ramadan). Potevamo lasciare perdere. E invece come siamo intervenuti e grazie a un intervento congiunto nostro e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e della Regione Basilicata, a settembre è arrivato il finanziamento che ha permesso la prosecuzione dei lavori e l’avvio delle relative gare. Velocemente e in trasparenza sono state espletate le gare e i contratti di fornitura sono stati firmati. Entro la metà di dicembre tutto sarà completato ed avremo 2 ospedali da campo a Potenza e Matera, sicuri e protetti, che potranno ospitare fino a 50 pazienti covid. Ed altre due strutture per effettuare tamponi e somministrare vaccini antinfluenzali. Tutto questo si è potuto realizzare grazie all’intervento della Regione, alle sinergie istituzionali con il Governo. Il piano ospedaliero della Basilicata è pienamente operativo e, con interventi strategici periodici, viene rafforzato. Costantemente monitoriamo tutto. So che c’è chi vorrebbe che tutto andasse male. Ma noi andiamo avanti con determinazione e con forza di volontà. Al primo posto vengono la prevenzione e la responsabilità”.

redazione