Dopo Pfizer, l’annuncio di Moderna: “Il nostro vaccino efficace al 94,5 %”

Dopo Pfizer, che aveva annunciato il vaccino efficace al 90 %, è arrivata poco fa un’altra notizia importante nella lotta al Covid-19. L’azienda statunitense Moderna ha annunciato, infatti, di aver realizzato il suo vaccino contro il Covid che ha efficacia del 94.5%. L’EMA, Agenzia europea del Farmaco, ha iniziato a fare le analisi del vaccino di Moderna, denominato “mRna-1273 anti-Covid”. Come precisa l’Ema sul suo sito, “si è deciso di partire con la procedura del rolling review, primo passo dell’iter di approvazione, sulla base dei risultati preliminari degli studi non clinici e dei primi studi clinici fatti sugli adulti, che sembrano indicare che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi e cellule immunitarie T contro il virus SarsCov2”. Secondo l’azienda Moderna Biotech Spain, il vaccino “è efficate al 94,5 % e rimane stabile ad una temperatura compresa tra 2° e -8°C di un normale frigorifero domestico o medico, per 30 giorni”.

Vaccino che, però, non sarebbe disponibile su larga scala fino a primavera. Moderna ha annunciato che entro fine anno saranno disponibili 20 milioni di dosi, ma per il mercato americano. Poi, successivamente, tra 500 milioni e 1 miliardo di dosi entro il 2021.

redazione